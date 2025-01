M jak miłość, odcinek 1848: Pani Ola zacznie szukać miłości w Internecie. Ale ukradnie zdjęcie Sylwii!

M jak miłość, odcinek 1850: Dramatyczny powrót Chodakowskich z wakacji! Olek i Aneta pokłócą się w trakcie podróży i dojdzie do tragedii?

„M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Miłością życia pani Oli jest „pan Adaś”. To dla Wernera gosposia jest gotowa przyrządzać „jajeczniczkę na masełku” o każdej porze dnia i nocy, finezyjne kanapeczki i co tylko „pan Adaś” sobie zażyczy. To jego hołubi i jemu schlebia na każdym kroku. Ale Ola wie, że Werner jest dla niej nieosiągalny. Samotna w willi zakochanych Adama i Sylwii, też chciałaby z kimś być...

W 1848. odcinku serialu „M jak miłość” pani Ola zaistnieje w Internecie jako Sylwia

W 1848. odcinku serialu „M jak miłość” pani Ola zdecyduje się na bardzo odważny krok. Postanowi zawalczyć o swoje szczęście i dać sobie szansę w sprawach sercowych. Może kogoś pozna, kto pokocha ją z wzajemnością…? Gosposia pójdzie z duchem czasu i zdecyduje się poszukać ukochanego w Internecie. Wybierze aplikację randkową i założy w niej profil. Tyle że… z nieswoim zdjęciem! W przypływie szaleństwa Ola, ze wszystkich dostępnych zdjęć wybierze wizerunek młodszej od niej o 40 lat Sylwii!

W 1848. odcinku serialu „M jak miłość” Adam poczuje się zagrożony

W 1848. odcinku serialu „M jak miłość” nieprzemyślany krok gosposi będzie miał nieoczekiwane rezultaty. Zagrozi związkowi Adama i Sylwii. Do Kosteckiej będą się dobijać tłumy mężczyzn głodnych spotkania z atrakcyjną blondynką. Werner poczuje się niepewnie, tym bardziej, że niedawno Sylwia już drugi raz odrzuciła jego oświadczyny. Adam zacznie podejrzewać, że ukochana jest już nim znudzona. Może od niego odejdzie? Przecież może przebierać w adoratorach jak w ulęgałkach…