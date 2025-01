M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1847: Pretensje Kamy w końcu zmęczą Marcina? Wciąż będzie musiał ją zapewniać o swojej miłości - ZDJĘCIA

W 1847. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin (Mikołaj Roznerski) zauważy, że Kama (Michalina Sosna) nadal nie czuje się z nim pewnie. Wciąż nawiązuje do Martyny (Magdalena Turczeniewicz), do jego mieszkania z nią w leśniczówce, do ich bliskości. Będzie musiał ją stale zapewniać o swojej miłości. Także podczas romantycznego wypadu nad Zalew Zegrzyński. Czy w końcu poczuje się znużony zazdrością Kamy…?