M jak miłość, odcinek 1844: Marcin nie zostawi Martyny. Zrobi, co będzie mógł, by jej pomóc - ZWIASTUN

„M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin ze wszystkich sił będzie się starał wynagrodzić Kamie to, co przeszła w związku z jego zniknięciem i amnezją. To, jak się starała obudzić w nim wspomnienia ich wspólnej przeszłości, a on ją tylko odtrącał, odsuwał od siebie. Każda okazja okaże się dobra, by zapewnić ją o swoim uczuciu.

W 1844 odcinku „M jak miłość” Martyna będzie potrzebować pomocy

W 1844 odcinku „M jak miłość” Kama będzie mieć gorączkę i kaszel. Marcin uzna, że zostanie z nią w domu i zajmie się nią. Niespodziewanie jednak otrzyma zaskakujący SMS z prośbą od Martyny, by do niej przyjechał i jej pomógł. Cóż, właśnie to jej niedawno obiecał – pomoc w razie, kiedy będzie jej potrzebowała. Wysocka nie będzie odbierać telefonu i to zaniepokoi Marcina. Zadzwoni więc do Jakuba i poprosi go, by pojechał do leśniczówki.

W 1844. odcinku „M jak miłość” Marcin pomoże Martynie, choć nie osobiście

W 1844 odcinku „M jak miłość” Kama zostanie w łóżku chora. Ale zainteresuje ją dziwne zachowanie Marcina. Wstanie i zapyta, co się dzieje.

- Dostałem dziwny SMS od Martyny, że to pilne, że potrzebuje pomocy… Trochę mi się to wydaje dziwne – powie zatroskany Marcin. Kama będzie miała minę, jakby słysząc to pomyślała: „No tak, a jakże, znowu Martyna…”, ale zamiast tego postanowi pokazać, że ma do ukochanego zaufanie:

- To może po prostu pojedź tam.

- Nie, to już jest załatwione – odpowie Marcin.

- Nie, jeśli ma to ci dać spokój, to pojedź tam i zobacz, czy wszystko jest w porządku.

- Ale to już jest załatwione. Jakub tam pojedzie i wszystko ogarnie. A ja się teraz zajmę twoją gorączką – zapewni ją Marcin i zaprowadzi z powrotem do łóżka.

Marcin, rozerwany pomiędzy oczekiwaniami, jakie mają wobec niego Kama i Martyna, pokaże, że każda z nich może na niego liczyć – o ile to tylko możliwe. A w czasie, kiedy będzie zajmował się chorą dziewczyną, nad Wysocką będzie się znęcał gangster Robert (Kamil Drężek).

