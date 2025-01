M jak miłość, odcinek 1841: Marcin wyzna Kamie, że ma wobec Martyny dług. Spłaci go, gdy napadnie ją Robert? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1840: Lekarka ustawi Pawła do pionu! Przekona go, że jest ojcem dziecka Franki? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1840: To koniec kariery Natalki w policji? Adam da jej do zrozumienia, że się nie nadaje - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po powrocie do Warszawy Marcin nie interesował się pracą, ale gdy odzyskał pamięć, znów rozsmakował się w swojej detektywistycznej robocie. Co więcej, okaże się, że tylko w agencji czuje się na swoim miejscu, tylko tam nie ogarniają go wątpliwości. Poza tym nie będzie się czuł dobrze nawet z Kamą, która będzie na niego wywierać presję, by definitywnie rozstał się z Martyną.

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin wyzna Kamie, że ma wobec Martyny dług

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Kama, wciąż niepewna uczuć Marcina, zapyta go, czy minione zdarzenia skłaniają go do jakichś refleksji. Będzie chciała wiedzieć, czy myśli o Martynie, w której się zakochał: - Tak. Czasem tak... Po prostu zastanawiam się, jak Martyna sobie radzi. Od dłuższego czasu chciałem o tym z tobą pogadać. Bo, widzisz, ona jednak bardzo mi pomogła i czuję, że mam wobec niej pewien dług do spłacenia. Po prostu chciałbym się dowiedzieć, jak sobie radzi, jak się czuje. Też dużo przeszła i tak zwyczajnie, po ludzku się o nią martwię – odpowie Chodakowski. Niedługo nadejdzie okazja, by ów dług spłacić.

Martyna zostanie napadnięta w 1844. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1844. odcinku serialu „M jak miłość” do życia Marcina wróci gangster Robert (Kamil Drężek). Zastawi pułapkę na Marcina, atakując w leśniczówce Martynę. Wyśle z jej telefonu SMS do niego. Kiedy detektyw się tam zjawi, razem z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) obezwładnią Kuca. Marcin będzie mógł się na nim zemścić…

