M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1841: Zagubiony Marcin daleki od wyzdrowienia. Odzyskał pamięć, ale tylko w pracy będzie się czuł jak dawniej

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin (Mikołaj Roznerski) wyzna Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski), że czuje się bardzo zagubiony. I jedyne, co trzyma go przy zdrowych zmysłach, to praca. Tylko w niej czuje się na swoim miejscu – wie co ma robić i jak. Wszystko inne wciąż będzie dla niego labiryntem obcych ścieżek. Także relacje z innymi ludźmi, z którymi nie wie, jak postępować.