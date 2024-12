M jak miłość, odcinek 1837: Marcin nie będzie mógł znieść Kamy. Będzie coraz bardziej oschły wobec niej - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin będzie miał dość Kamy

W 1837. odcinku serialu „M jak miłość” Kama i Marcin będą razem spędzać wieczór. Choć słowo „razem” będzie nieadekwatne do sytuacji – po prostu będą razem siedzieć na kanapie, daleko od siebie, a Chodakowski będzie pałaszował pizzę:

- Nie wiedziałam, czy nadal nie lubisz oliwek i zamówiłam bez – powie Kama.

- Jest OK – stwierdzi chłodno detektyw.

Po tej zdawkowej odpowiedzi Kama nawiąże do pobytu Marcina w ośrodku rehabilitacyjnym. Wypomni mu, że długo się nie odzywał. Ale on tylko spojrzy na nią bez słowa. Dopiero po chwili opowie jej krótko, jak wyglądał jego pobyt w tej placówce:

- Basen, badania, testy, basen, badania, testy i tak do samego wieczora.

Na pytanie Kamy, jak się czuje, Chodakowski znowu udzieli lakonicznej i oschłej odpowiedzi:

- OK. Dziękuję.

Atmosfera będzie napięta – będzie wyglądało to tak, jakby siedziało naprzeciw siebie dwoje obcych sobie ludzi. Dlatego kiedy zadzwoni komórka Marcina, on odetchnie z ulgą. Powie Kamie, że dzwoni Iza i musi odebrać. Grzecznie ją przeprosi i odejdzie na bok, a Kama nie będzie zadowolona… Wygląda na to, że obrana przez nią strategia nie będzie odnosić żadnego rezultatu. Właściwie będzie tylko gorzej. Po jej wprowadzeniu się do Chodakowskiego nie tylko nie odzyska on pamięci obcując z nią na co dzień, ale dziewczyna zacznie go irytować swoją ciągłą obecnością. Jej próby obudzenia w nim pożądania też spełzły na niczym. Kiedy Iza powie Marcinowi, że jest z dziećmi na wsi, on właściwie wprosi się do nich, byle nie być z Kamą.

Jeszcze w tym samym, 1837. odcinku serialu „M jak miłość”, Marcin odzyska pamięć

W 1837. odcinku „M jak miłość” osaczony przez Kamę Marcin z ulgą wyjedzie z Izą (Adriana Kalska) i dziećmi na wieś. Tam była żona wyzna mu, jak bardzo żałuje, że się rozstali. Kiedy Szymka (Staś Szczypiński) użądli szerszeń, Marcin błyskawicznie zorganizuje akcję ratunkową. A gdy w karetce będzie trzymał syna za rękę, pod wpływem silnych emocji odzyska pamięć.