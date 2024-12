M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1837: Iza nie uratuje Szymka. Zawiedzie w obliczu zagrożenia życia syna Marcina - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1837 odcinku „M jak miłość” podczas rodzinnego wyjazdu na wieś dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Marcin (Mikołaj Roznerski) zgodzi się towarzyszyć Izie (Adriana Kalska), Szymkowi (Staś Szczypiński) i Mai (Laura Jankowska). Kiedy chłopca użądli szerszeń, jego alergiczna reakcja na ukąszenie będzie tak silna, że trzeba będzie zawieźć go do szpitala. Iza w 1837 odcinku "M jak miłość" zupełnie spanikuje, ale jego ojciec stanie na wysokości zadania. I odżyją w nim wspomnienia... Zobacz WIDEO z tych scen.