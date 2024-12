M jak miłość, odcinek 1836: Barbara pełna wątpliwości przed ślubem Marty i Jacka. Zwierzy się… Luckowi

M jak miłość, odcinek 1832: Dima jak rażony piorunem po drugim spotkaniu z Julią! Oszołomiony wróci dla niej do Warszawy – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Jacek ponownie poślubi Martę w serialu „M jak miłość”

W 1836. odcinku serialu „M jak miłość” w Grabinie wydarzy się kolejny ślub. Już po raz drugi Marta wyjdzie za mąż za Jacka. Jego oświadczyny bardzo zaskoczyły Mostowiaków. Kiedy Milecki powiedział Marysi (Małgorzata Pieńkowska), że niedługo, być może, znowu mogą zostać rodziną, tylko się uśmiechnęła nie całkiem przekonana. A kiedy podczas rodzinnego obiadu w domu Mostowiaków Jacek uklęknął i oświadczył się Marcie, w odpowiedzi na swoje pytanie usłyszał ciszę. Ale ostatecznie został przyjęty, a Barbara oszalała z ekscytacji.

W 1836. odcinku serialu „M jak miłość” Barbara napisze kolejny list do męża

W przeszłości Jacek zbyt mocno zranił Martę zdradami. Rozstali się także z powodu jego uzależnienia od hazardu. Ale gdy jakiś czas temu odnowił z nią kontakt i wyleczył się z problemów psychicznych, Marta odkryła, że wciąż jest dla niego miejsce w jej sercu i powiedziała o tym Barbarze. W dniu ślubu Barbara będzie miała wątpliwości, czy córka dobrze robi wiążąc się na nowo z Jackiem. Swoim zwyczajem podzieli się rozterkami ze swoim nieżyjącym mężem Lucjanem (śp. Witold Pyrkosz). Napisze do niego w liście:

„Wiesz, Lucuś, cieszę się, że dom znowu tak tętni życiem. Martusia przyjechała do Grabiny już kilka dni temu. I to od nas pojedzie z Jackiem do ślubu. Szkoda, że cię tu nie ma, że nie mogę z tobą porozmawiać, poradzić się. Bo myślę, że naszą córkę, tuż przed ślubem, dopadły różne wątpliwości... I nie ukrywam, że trochę się martwię, czy tym razem im się uda". Ale na takie dylematy już będzie za późno. Marta wyjdzie za Jacka!