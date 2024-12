M jak miłość, odcinek 1837: Dotyk dłoni Szymka w karetce uruchomi w Marcinie lawinę wspomnień. Wróci dawny Chodakowski? – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin uratuje życie Szymkowi użądlonemu przez szerszenia w 1837. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1837. odcinku serialu „M jak miłość” wspólny wyjazd Marcina z Izą i dziećmi na wieś przybierze dramatyczny przebieg. Najpierw była żona wyzna mu, jak bardzo żałuje, że przez jej zdradę doprowadziła do rozpadu ich małżeństwa. Potem użądlony przez szerszenia Szymek będzie miał atak alergiczny spowodowany jadem owada i trzeba będzie jechać do szpitala. Przytomność umysłu Chodakowskiego bardzo się przyda, bo Iza w panice będzie tylko tulić dziecko.

W 1837. odcinku serialu „M jak miłość” wypadek Szymka spowoduje, że Marcin odzyska pamięć

1837. odcinek serialu „M jak miłość” będzie przełomowy dla postaci Marcina, bo Chodakowski, widząc w jakim Szymek jest stanie, przypomni sobie ważne momenty, które z nim przeżył. Pojawi się wspomnienie Szymka, kiedy był niemowlęciem, a Marcin trzymał go w ramionach i kiedy się z nim bawił. I to jeszcze w samochodzie, którym podjadą do karetki. Wsiadając do niej powie Izie, że wie, jak się zająć Szymkiem, bo zawsze się przecież nim zajmował. Tam będzie trzymał rękę syna w swojej, co jeszcze spotęguje proces odzyskiwania wspomnień. Marcin uspokoi Szymka:

- Wszystko będzie dobrze. Jestem przy tobie, słyszysz? Zawsze będę!

- Tato? To ty? - Szymek wreszcie odzyska ojca. Przestanie w nim widzieć mężczyznę, który go tylko udaje.

- Tak, bardzo cię kocham, synku...

- Ty wróciłeś, prawda?

- Tak, synku. Wróciłem i już zawsze będę z tobą...

