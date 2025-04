M jak miłość, odcinek 1868: Groźny wypadek u Kamila! Będą w niebezpieczeństwie przez gangstera Jabłońskiego

"M jak miłość" odcinek 1868 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1868 odcinku "M jak miłość" szykuje się prawdziwy dramat z Kamilem i Anitą w rolach głównych! To, co się wydarzy, będzie miało ogromne konsekwencje, a wszystko wskazuje na to, że to Jabłoński znowu zaatakuje. I nie zrobi tego w biały dzień ani wprost. Gangster uderzy znienacka, zostawiając po sobie strach i lęk w najbliższych Gryca.

Kamil w 1868 odcinku "M jak miłość" ponownie spotka się z Marczakiem (Michał Pietrzak) i zacznie podejrzewać, że coś wisi w powietrzu. Jego sprawa z Jabłońskim wcale się nie zakończyła, wręcz przeciwnie - to dopiero początek. Prawnik dobrze wie, że ten człowiek jest zdolny do wszystkiego. A kiedy dostanie informację, że jego rodzina może być zagrożona, zacznie działać bardzo nerwowo. Przypomnijmy, że już w 1852 odcinku "M jak miłość" Kamil Gryc, jako prawnik, został zaangażowany w sprawę Jabłońskiego, który pragnął przejąć lokalną firmę spożywczą należącą do Marczaka. Początkowo Jabłoński przedstawił swoją ofertę jako korzystną dla obu stron, twierdząc, że ratuje firmę Marczaka przed bankructwem. Jednak Kamil szybko zorientował się, że intencje Jabłońskiego są dalekie od uczciwych. Biznesmen już wtedy stosował nieczyste zagrania, by zmusić Marczaka do sprzedaży, co wzbudziło wątpliwości Gryca co do etyki działań klienta.

Kamil ściągnie niebezpieczeństwo na swoich bliskich w 1868 odcinku "M jak miłość"

W 1868 odcinku "M jak miłość" dojdzie do nagłego, dramatycznego wypadku. Co dokładnie się wydarzy? Na razie twórcy nie zdradzają szczegółów, ale wszystko wskazuje na to, że ktoś bardzo mocno namiesza. Czy ktoś uszkodzi auto Kamila? A może dojdzie do celowo wywołanej kolizji? Albo jeszcze coś gorszego… Jedno jest pewne... Kamil i Anita zostaną uwikłani w niebezpieczne zdarzenie, które nie będzie przypadkowe.

Wszystko w 1868 odcinku "M jak miłość" zacznie wskazywać na to, że za wypadkiem może stać Jabłoński. To nie będzie zwykły zbieg okoliczności. Kamil szybko zacznie łączyć fakty i zrozumie, że jego przeciwnik znowu przeszedł do ofensywy. A skoro tym razem ucierpią niewinni, to wojna między nimi wkroczy w zupełnie nowy etap...

Tragiczny wypadek u Kamila w 1868 odcinku "M jak miłość"

W 1868 odcinku "M jak miłość" Kamil nie będzie miał już żadnych złudzeń. Spotkanie z Marczakiem otworzy mu oczy na brutalną rzeczywistość. Gdy tylko usłyszy, że Jabłoński nadal może mieć go na celowniku, zacznie obawiać się o bezpieczeństwo swoich najbliższych, a przede wszystkim ukochanej Anity i córeczki Poli (Hania Nowosielska). Czy jego złe przeczucia szybko się potwierdzą? Niestety dojdzie do tragedii...