M jak miłość, odcinek 1855: Kamil skatowany na ulicy! Niebezpieczny klient kancelarii pobije Gryca?

"M jak miłość" odcinek 1855 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1855 odcinku "M jak miłość" Kamil zostanie napadnięty i pobity! Jak to możliwe, że Gryc znów znajdzie się w skrajnie niebezpiecznej, nieprzewidywalnej sytuacji? Odkąd Kamil związał się z Anitą, trudno odmówić mu dużej zmiany w charakterze. Kiedyś prawnik lubił mieszać się w kłopoty, sam inicjował spiski i problemy. Jakiś czas temu wszystko uległo zmianie, a sam Gryc zmienił się nie do poznania. Jego związek z Laskowską ma się bardzo dobrze i oboje opiekują się córką Kamila, Polą (Hanna Nowosielska). Co więc pójdzie nie tak, że w 1855 odcinku "M jak miłość" Kamil znajdzie się w samym środku szokujących wydarzeń?!

Kamil napadnięty i pobity na ulicy!

Zdradzamy, że w 1855 odcinku "M jak miłość" Kamil zostanie pobity! Ktoś naskoczy na niego znienacka, Gryc nie zdąży zorientować się, co się dzieje! Osiłek skatuje prawnika na ulicy i trudno będzie liczyć na czyjąś pomoc. Kamil nie przewidzi, że pewna sprawa z pracy może prowadzić do tak trudnych i niebezpiecznych konsekwencji. Znajdzie się w złym miejscu, o złej porze.

Podły klient Jabłoński odpowiedzialny za dramat Kamila?

Już w 1855 odcinku "M jak miłość" padną pierwsze podejrzenia co do tego, kto odważył się stanąć Grycowi na drodze. Podejrzenia padną na podejrzanego i tajemniczego klienta kancelarii, z którym Kamil wcześniej podejmie współpracę. Sprawa od początku wyda się dziwna, nietypowa. Nikt jednak nie przewidzi, że Jabłoński to niebezpieczny gangster... Czy to naprawdę on dokona podłego czynu i zaatakuje Kamila?! A może wyda zlecenie, by "uciszyć" prawnika? Jedno jest pewne - sielanka u Anity i Gryca właśnie dobiega końca. Prawnik znajdzie się w samym środku przerażających wydarzeń.