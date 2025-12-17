M jak miłość, odcinek 1900: Męski wypad Marcina i Olka. Wyjadą bez żon i poznają nowe kobiety - ZDJĘCIA, WIDEO

Męski wypad Marcina i Olka w 1900 odcinku "M jak miłość"

Pierwszy odcinek po świąteczno-noworocznej przerwie w emisji "M jak miłość" będzie kontynuacją wydarzeń z 2025 roku. Widzowie zobaczą dalsze losy Kamy i Marcina, którzy tuż po ślubie zaliczyli mały kryzys i musieli zawalczyć o dobrą komunikację w związku. Na szczęście wydaje się, że małżonkowie się docierają i nic nie wskazuje na to, by związek miał nie przetrwać.

Już w 1900 odcinku "M jak miłość" Olek z Marcinem porozmawiają na osobności, by ustalić szczegóły męskiego wypadu tylko we dwóch. To nie będą wakacje w parze, wraz z Kamą i Anetą. Bracia uznają, że jadą na męski wypad. Trzeba przyznać, że dawno nie mieli okazji do wspólnego spędzania czasu bez partnerek. Są sobie bliscy i mogą na siebie liczyć, ale rzadko wyjeżdżają sami.

Kama nie pozwoli Marcinowi na wyjazd z Olkiem?

- Potrzebuję urlopu - powie wprost Olek w 1900 odcinku "M jak miłość", pierwszym po świąteczno-noworocznej przerwie. - Mam takiego gościa, co ma agroturystykę w Bieszczadach, moglibyśmy wyskoczyć we dwóch. Tylko musisz żony zapytać - powie Olek.

To z inicjatywy ortopedy wyjdzie pomysł wyjazdu. Nie chodzi o dalekie podróże za granicę, a wypad w góry, by spędzić czas jak brat z bratem. Czy Kama zgodzi się na to, by Marcin jechał z Olkiem i to bez niej?!

Zaskakujący przebieg wypadu Chodakowskich

- Olek z Marcinem zdecydowali się na męski wypad - tłumaczy Maurycy Popiel w "Kulisach M jak miłość". W tle nagrywanych scen widać wyraźnie strugę deszczu, co tylko potwierdza, że pogoda nie będzie sprzyjała braciom Chodakowskim w podróży.

- Łowimy ryby, sami, dwóch facetów, bez kobiet - dodaje Mikołaj Roznerski.

Wiadomo już, że wyjazd braci Chodakowskich nie przebiegnie spokojnie. Zła pogoda to jedno, ale mężczyźni poznają na wyjeździe dwie atrakcyjne kobiety... Spotkanie będzie zbiegiem okoliczności i przyniesie zaskakujący zwrot akcji. Tym bardziej, że Kama z Anetą odkryją, że panowie nie są na wypadzie sami. Wkrótce w "M jak miłość" wyruszą śladem partnerów i przyłapią ich na gorącym uczynku!

Co dalej u Chodakowskich w nowych odcinkach "M jak miłość" po przerwie świątecznej?

Możliwe, że wyjazd Marcina i Olka będzie początkiem nowych wątków w "M jak miłość". Wiadomo już, że Chodakowscy uporali się z dużym zagrożeniem jakim był m.in. Wójcik (Jakub Kornacki), który ostatecznie raczej stanął za parą lekarzy, a nie przeciwko nim.

Marcin z Kamą także pokonali małe nieporozumienia w związku, a Ślązaczka zacznie pracę w klinice Olka. Stawia pierwsze kroki w medycynie, a konkretnie na stanowisku recepcjonistki. Przed nią i Marcinem wiele wyzwań.