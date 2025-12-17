Barwy szczęścia, odcinek 3288: Koszyk dłużej nie wytrzyma życia w trójkącie! Tolek postanowi rozwieść się z Irenką - ZDJĘCIA

W 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tolkowi (Marek Siudym) opadną ręce, kiedy Irenka (Krystyna Tkacz) zakomunikuje mu, że na wakacje jadą we trójkę. Nie dość, że żyją razem we troje, odkąd Waldek (Rafał Fudalej) wprowadził się do matki, to jeszcze chce go ciągnąć z nimi na urlop?! Koszyk nie wytrzyma, spakuje walizki i zadzwoni po Zdzisia (Zbigniew Buczkowski).

„Barwy szczęścia" odcinek 3288 - wtorek, 06.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W zaledwie rok po poprzednim małżeńskim kryzysie Tolek spakuje walizki w 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia".

Tolek nie pojedzie z „dzieckiem” Irenki na wakacje - odcinek 3288 „Barw szczęścia"

W 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tolek nie wytrzyma i powie Irence wprost, jak doprowadziła do kolejnego kryzysu w ich małżeństwie. To przez Waldka, który jest dla niej ważniejszy od niego. Do tego stopnia, że chce go zabrać razem z nimi na wakacje, jakby był małym chłopcem. W dodatku oddała synowi ich małżeńską sypialnię, przez co Koszyk czuje się w ich domu jak piąte koło u wozu. Kiedy Tolek wyjdzie z walizkami na ulicę, Wyszyńska wybiegnie za nim z dramatycznym pytaniem, czy chce, by własne dziecko wyrzuciła na ulicę. Koszyk zaśmieje się szyderczo i przypomni jej, że „dziecko” jest już po czterdziestce. Zrozpaczona Irenka będzie prosić Tolka, by się nie wygłupiał i wrócił, a rozwiązania problemów poszukają wspólnie. Usłyszy bardzo konkretną odpowiedź:

- Nie musimy szukać. Rozwiązanie jest banalne. Wracam, ale pod warunkiem, że Waldek się wyprowadza. Najlepiej jeszcze dzisiaj! Albo ja albo on, Irena... Szkoda czasu, wybieraj!

Wyszyńska nic nie odpowie i jej wahanie zadziała na jej niekorzyść. Kiedy Zdzisio przyjedzie akurat w tym momencie swoją taksówką, Koszyk zapakuje walizki do bagażnika i wsiądzie. Zignoruje groźbę żony, że jeżeli odjedzie, to może już nie wracać. W samochodzie Tolek powie przyjacielowi gorzko, że ma dość marnowania czasu tam, gdzie go nie chcą i poprosi o zawiezienie go do Basi (Sławomira Łozińska).

Tolek zostanie u Basi w 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3288. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Basia, widząc Tolka stojącego na progu jej domu, zapyta o powody jego nagłego przyjazdu, o którym jej nie uprzedził, choć będzie się ich domyślać – za dobrze zna jego i Irenkę. Na początku Koszyk zacznie kręcić:

- Byłem akurat w pobliżu i tak sobie pomyślałem, a co mi tam, zajdę do przyjaciółki. Nie, przepraszam, skłamałem... Tak się składa, że potrzebuję miejsca, żeby się zatrzymać na parę dni. I pomyślałem o tobie.

Tolek przyzna, że rozstaje się z Wyszyńską na dobre. Wzruszony życzliwością Grzelakowej powie też, że nie ma szczęścia do związków, ale już do przyjaźni najwyraźniej tak i uważa ją za wyjątkową przyjaciółkę, na którą pewnie sobie nie zasłużył. Basia zapewni mu schronienie na dłużej – tak długo, jak będzie mu to potrzebne.

