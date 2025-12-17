Na dobre i na złe, odcinek 974: Smutne zaręczyny Martyny i Tadka. Nie przyjmie oświadczyn, bo umiera na raka? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 974 ostatni w tym roku - środa, 17.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Miłość Martyny i Tadka w ostatnim czasie w "Na dobre i na złe" została wystawiona na ciężką próbę. Okazało się bowiem, że dziewczyna Boruckiego jest znów poważnie chora. Po kilku miesiącach od zakończenia leczenia w szpitalu w Leśnej Górze, doszło do nawrotu choroby. Niestety badania w szpitalu w Toruniu potwierdziły, że Martyna cierpi na agresywną odmianę glejaka mózgu. Jeśli żadna terapia, chemia, czy naświetlania, nie pomogą, Martyna jest skazana na śmierć.

Nie przegap: Na dobre i na złe. Atak nożownika na Julkę Burską! Oto, co się wydarzy w Leśnej Górze w 2026 roku - ZDJĘCIA

Walka o życie podczas wyjazdu Martyny i Tadka w 974 odcinku "Na dobre i na złe"

By nie tracić cennych chwil razem w 974 odcinku "Na dobre i na złe", ostatnim w 2025 roku, Tadek zabierze Martynę na romantyczny weekend nad wodę. Na miejscu lekarz z Leśnej Góry odkryje, że wynajęty przez niego domek jest zajęty i w zastępstwie dostanie nocleg o niższym standardzie. Później relaks zakochanych nad rzeką zakłócą nieprzyjemni turyści.

A kiedy Tadek w 974 odcinku "Na dobre i na złe" Tadek zdecyduje się poprosić Martynę o rękę do akcji wkroczy osa, która zaatakuje sąsiadkę z pobliskiego domku. Kalina (Maja Szopa) zostanie nagle użądlona, niemal od razu wpadnie w szok anafilaktyczny. Borucki z pomocą ukochanej uratuje życie młodej kobiecie.

Martyna odrzuci oświadczyny Tadka w 974 odcinku "Na dobre i na złe"

Przytłoczona emocjami Martyna w finale 974 odcinku "Na dobre i na złe" załamie się i odrzuci oświadczyny Tadka.

M jak miłość. Franek ucieknie od Doroty i Bartka! Basia wyjawi prawdę o Agnes Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Możemy udawać, ile chcemy, ale prawda jest taka, że umieram... Powiedziałeś, że to będzie najlepszy wyjazd naszego życia, bo wiesz, że będzie ostatni! - Dobrze wiesz, że nie to miałem na myśli... - Gdyby nie moja choroba, to nawet nie chciałbyś mi się oświadczyć... - Ja cię kocham, rozumiesz? - Normalni ludzie są ze sobą latami, mieszkają razem, kłócą, rozchodzą, a nie planują chemię i kolejne naświetlania! Ja się po prostu strasznie boję... - Jesteśmy w tym razem...- zapewni Martynę Tadek i założy jej na palec pierścionek zaręczynowy.

Dopiero kolejne odcinki "Na dobre i na złe" w 2026 roku dadzą odpowiedź na pytanie, czy chora na guza mózgu Martyna wygra walkę o życie, czy też Tadek straci ukochaną.