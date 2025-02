M jak miłość, odcinek 1852: Niebezpieczna sprawa Kamila! Włączy się w konflikt bandyty z biznesmenem i to się źle dla niego skończy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1852 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kolejnym klientem kancelarii w 1852 odcinku "M jak miłość" będzie Jabłoński, wpływowy i bezlitosny biznesmen, potężny gracz na rynku, który zechce wykupić za bezcen lokalną firmę rodzinną, należąca do Marczaka. A kiedy sprawa Jabłońskiego trafi na biurko Kamila i prawnik bliżej przyjrzy się "interesom" ważnego klienta, dość szybko zorientuje się, że nie chce reprezentować kogoś takiego jak on. Bo od razu uzna go za bandytę!

Kamil w 1852 odcinku "M jak miłość" przejrzy bandytę Jabłońskiego

Nieświadomie w 1852 odcinku "M jak miłość" Kamil włączy się do konfliktu dwóch biznesmenów – Jabłońskiego (Marcin Piętowski) oraz Marczaka (Michał Pietrzak) – z których ten pierwszy będzie działał jak zwykły gangster. Dla Gryca stanie się jasne, że Jabłoński to człowiek, który chce się dorobić na ludzkim nieszczęściu, zrujnować każdego, kto stoi mu na drodze.

Dlaczego Jabłoński w 1852 odcinku "M jak miłość" wybierze Kamila na swojego prawnika?

Pierwsze spotkanie Kamila z Jabłońskim w 1852 odcinku "M jak miłość" przebiegnie jednak w miłej atmosferze. Nie bez powodu bandyta upatrzy sobie właśnie tę kancelarię i wybierze Gryca na swojego prawnika.

M jak miłość odcinek 1852 ZWIASTUN. Franka dowie się o wypadku Pawła! Rotkiewicz odejdzie z kancelarii

- Prowadzę firmę w branży spożywczej. Nie ukrywam, że coraz bardziej rozpychamy się na rynku. Biznes to biznes. Od jakiegoś czasu próbuję sfinalizować umowę zakupu takiego niewielkiego lokalnego przedsiębiorstwa. Ten sam profil, tylko niewielkie obroty. W gruncie rzeczy to wyświadczam im przysługę, bo jeżeli ja ich nie przejmę, to prędzej czy później padną... - No to w czym problem? - No właśnie... Właściciel, niejaki Marczak. Już go miałem na widelcu, coś tam nawet podpisaliśmy, ale on nagle zmienił zdanie i teraz broni tej swojej firmy jak lew. Mimo że zeszły rok zakończyli z potężną stratą. Temat ciągnie się już dość długo. Poprzednia kancelaria zawaliła sprawę, więc pomyślałem, żeby przenieść swoje interesy tutaj. Do pana... Nie ukrywam, zależy mi na czasie... - Dobrze, zapoznam się z dokumentacją i w ciągu paru dni odezwę się do pana - Kamil w 1852 odcinku "M jak miłość" nie od razu zgodzi się reprezentować interesy Jabłońskiego.

Kamil w 1852 odcinku "M jak miłość" wystąpi przeciwko Jabłońskiego w obronie Marczaka!

Wątpliwości Kamila nasilą się, gdy w 1852 odcinku "M jak miłość" przejrzy umowę Jabłońskiego dla Marczaka. Od razu ostudzi entuzjazm Anity (Melania Grzesiewicz), która pogratuluje mu, że dzięki niemu kancelaria złapie dużego klienta z wielkimi pieniędzmi. Przeczucie podpowie Grycowi, by nie mieszać się w interesy Jabłońskiego. Ale postanowi też bronić przed nim Marczaka.

- Od strony prawnej tu wszystko jest lege artis. Klient chce wykupić firmę lokalnego przedsiębiorcy z tej samej branży. To jest mała firma, ale solidna, rodzinna, działająca od lat. A to, co proponuje Jabłoński, to znaczy umowę, którą chce wcisnąć Marczakowi, to jest bandycka sprawa. W życiu nie widziałem czegoś takiego. Stosuje dumpingowe ceny, bo zabiera im klientów. Chce go chyba zrujnować, żeby móc wykupić firmę za bezcen. Ale podejrzewam, że to jest wierzchołek góry lodowej...

Nie zważają na konsekwencje w 1852 odcinku "M jak miłość" Kamil zjawi się w firmie Marczaka, by doradzić biznesmenowi jak pokierować rodzinną firmą, żeby Jabłoński jej nie wykupił za bezcen. Nie przedstawi się jednak jako prawnik największego wroga!

- Jeżeli zdecydują się państwo wprowadzić zaproponowane przeze mnie rozwiązania, to macie szansę wyjść z tego obronną rękę. Tu jest wszystko w punktach. Proszę rzucić okiem. Dodam tylko, że moja porada jest bezpłatna... - Wie pan, parę razy byliśmy już o krok od bankructwa, ale zawsze udawało nam się z tego wyjść. Tyle że nigdy nie było tak źle jak teraz. Wzięli nas na celownik i przejmują klientów. Ten gość to jest po prostu zwykły gangster.. Ale pan ma widzę głowę na karku i znakomite pomysły. Nie wiem nawet jak panu dziękować. Ale nadal nie wiem, kim jest pan i komu zawdzięczam pomoc... - podziękuje Kamilowi Marczak.

Decyzja Kamila w 1852 odcinku "M jak miłość" ściągnie na niego i Anitę niebezpieczeństwo

Niestety na tym kłopotliwa sprawa Kamila w 1852 odcinku "M jak miłość" się nie skończy, bo Gryc ściągnie na siebie i Anitę poważne niebezpieczeństwo. Pomagając konkurentowi Jabłońskiego, narazi się na zemstę bandyty.

Kilka dni później, w 1856 odcinku "M jak miłość" Kamil zostanie brutalnie napadnięty przed kancelarią przez napastnika nasłanego przez Jabłońskego! A kiedy pobity Kamil wróci do domu, dowie się od Anity, że ktoś podrzucił pod drzwi łuskę po naboju. Obieca Anicie, że zgłosi sprawę na policję, ale nie zrobi tego...