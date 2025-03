M jak miłość, odcinek 1857: Adam Karski wciąż zakochany w Natalce. Znów dostanie kosza - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1859: Rozwód Kasi i Jakuba! Wróci do męża, ale wyzna, że już go nie kocha i chce być z innym - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1857 odcinku "M jak miłość" Adam nie będzie mógł się oprzeć, by nie podsłuchać rozmowy Natalii i Rafała (Jakub Kucner) i dzięki temu dowie się, że jego ukochana wcale nie ma planów na Sylwestra. Policjantka spędzi noc samotnie z córką Hanią (Wiktoria Basik) i chociaż uda, że jej to odpowiada, w rzeczywistości będzie szczerze przygnębiona. Mostowiakowa wyzna Rafałowi, że najchętniej nie robiłaby nic i tylko dla Hani postanowi przygotować tort, bo to właśnie obiecała córce. Adam nie będzie mógł przejść obojętnie obok tego wyznania...

Adam w 1857 odcinku "M jak miłość" zaprosi Natalkę na wspólnego Sylwestra!

Karski w 1857 odcinku "M jak miłość" zapragnie pocieszyć Natalię i sprawić, by nie czuła się samotna w tę wyjątkową noc. Podejdzie do niej i z uśmiechem na twarzy zaproponuje jej wspólne wyjście na bal policjanta. Wspomni, że ma dwa bilety i czułby się zaszczycony, gdyby to właśnie ona mu towarzyszyła. W jego oczach zabłyśnie nadzieja, że tym razem coś się zmieni…

Natalka w 1857 odcinku "M jak miłość" znów odtrąci Adama!

Jednak rzeczywistość okaże się dla Adama brutalna! W 1857 odcinku "M jak miłość" Natalia niemal natychmiast go odrzuci! W pierwszej chwili wyjaśni, że nie może zostawić córki samej w Sylwestra. Będzie przekonywać Adama, że Hania jest dla niej najważniejsza i spędzenie tej nocy z nią to dla niej priorytet. Adam jednak szybko się zorientuje, że to tylko wymówka…

W 1857 odcinku "M jak miłość" Natalka delikatnie zasugeruje Adamowi, że jeśli nie chce, by bilet się zmarnował, może oddać go Rafałowi. Dobrze wie, że Rafał od dawna chciałby się wyrwać i dobrze bawić. Tymi słowami Natalia ostatecznie da Adamowi do zrozumienia, że między nimi nic się nie wydarzy. Czy Karski wreszcie to zrozumie? Przekonamy się już niebawem.

M jak miłość odcinek 1857 ZWIASTUN. Smutny powrót Doroty! Bartek odtrąci Natalkę