M jak miłość, odcinek 1821: Natalka po odrzuceniu przez Bartka zbliży się do Adama! Połączy ją z Karskim wspólne śledztwo - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1821 odcinku "M jak miłość" Natalka zajmie się pracą, gdyż u Bartka już nie będzie miała, czego szukać. Nie dość, że Lisiecki znienawidzi ją po tym, jak ukryła przed nim chorobę Doroty (Iwona Rejzner) i da jej jasno do zrozumienia, że już nigdy jej tego nie wybaczy, to jeszcze postanowi w ekspresowym tempie ożenić się z rywalką Mostowiakowej. I gdy w 1821 odcinku "M jak miłość" para już zacznie załatwiać wszelkie formalności i wybierze sobie Kiemliczów na świadków, to i Natalka postanowi im się przypodobać, aby nie stracić i ich. Dlatego zajmie się ostatnią sprawą włamania do domu Modrego (Stefan Friedmann) i kradzieży ich drogich maszyn.

Wspólne śledztwo na nowo zbliży do siebie Natalkę i Adama w 1821 odcinku "M jak miłość"!

I na tym polu w 1821 odcinku "M jak miłość" Mostowiakowa osiągnie podwójny sukces! A to dlatego, że uda jej się odnaleźć u lokalnego pasera część skradzionych ich sprzętów, za co oczywiście Jagoda z Tadeuszem będą jej ogromnie wdzięczni, gdyż już zdążą stracić nadzieje, że to w ogóle będzie możliwe. Ale na szczęście jednak się uda. Podobnie jak kolejna współpraca Natalki i Adama, która w 1821 odcinku "M jak miłość" znów ich do siebie zbliży. I to do tego stopnia, że policjanci postanowią spotkać się i po pracy! Mostowiakowa i Karski wybiorą się na randkę, ale niestety ich szczęście nie potrwa długo!

Mostowiakowa i Karski będą razem w 1821 odcinku "M jak miłość"?

Wszystko przez to, że w 1821 odcinku "M jak miłość" policjanci znów będą musieli wkroczyć do akcji, gdy okaże się, że ofiarą kolejnego oszustwa padnie Barbara (Teresa Lipowska)! Nestorka rodu Mostowiaków da się zrobić metodą na wnuczka i w ten sposób straci aż 15 tysięcy złotych. Czy w 1821 odcinku "M jak miłość" i to dochodzenie Natalki i Adama zakończy się sukcesem? Czy kolejna współpraca jeszcze bardziej ich do siebie zbliży. Czy u boku Karskiego, Mostowiakowa na dobre zapomni o Bartku, którego serce będzie należeć już wyłącznie do Doroty? Czy wreszcie odnajdzie to swoje szczęście w Grabinie? Dowiemy się już niebawem!