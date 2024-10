M jak miłość, odcinek 1817: Szybki ślub Doroty i Bartka. To milionerka oświadczy się byłemu mężowi Uli - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1817: Dorota przeżyje! Takie będą pierwsze słowa Bartka do ukochanej - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1821: Radykalny krok Bartka! Zgoli włosy, by pomóc chorej Dorocie. Razem będą walczyć z rakiem - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1817: Wspaniały gest Magdy wobec Julii. Wybaczy byłej kochance Andrzeja to, co jej zrobiła - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1817 odcinku "M jak miłość" Dorota oświadczy się Bartkowi. Lisiecki wcale nie spodziewa się takiej propozycji, szczególnie że chwilę wcześniej pozna prawdę o jej chorobie. To Tomasz (Ziemowit Wasielewski) wyjawi Bartkowi sekret jego ukochanej, a spanikowany Lisiecki popędzi do szpitala. Nie ma mowy o tym, by zostawił partnerkę w tak koszmarnej sytuacji. Wręcz przeciwnie, zaweźmie się i od razu porozmawia z lekarzem na temat dalszego pomysłu na leczenie.

Dorota oświadczy się Bartkowi w 1817 odcinku "M jak miłość"

Dorota w 1817 odcinku "M jak miłość" wyjdzie ze szpitala, chociaż to oczywiście nie koniec żmudnego i wyczerpującego leczenia. Kobieta będzie mogła odsapnąć w domu, a Bartek nie opuści jej na krok. Kiedy wieczorem pójdą razem do łóżka, zapanuje intymna atmosfera.

- A wiesz jakie miałam życzenie? - zapyta chora Kawecka, wtulona w silne ramiona Bartka. Wreszcie nie będzie musiała ukrywać prawdy o chorobie. - Żebyś się ze mną ożenił - wyzna Dorota w 1817 odcinku "M jak miłość".

Bartek aż zaniemówi i w pierwszej chwili nie będzie wiedział, co ma mówić. Taka deklaracja mocno go zaskoczy. Tym bardziej, że związek trwa dość krótko, a początkowo w ogóle nie zakładali, że stworzą coś trwałego i pięknego.

Bartek przyjmie oświadczyny Doroty w 1916 odcinku "M jak miłość"

Lisiecki nie będzie trzymał Kaweckiej w niepewności. Po chwili odpowie na jej śmiałą propozycję.

- Kochanie, to... To będzie dla mnie zaszczyt - przyzna Lisiecki i przytuli Kawecką do piersi.

Bartek całkiem niedawno rozwodził się z Ulą (Iga Krefft), a już szykuje się kolejny ślub w Grabinie! Bartek nie zostawi chorej Doroty, ale nie wiadomo jeszcze, jak zakończy się sprawa z jej leczeniem.