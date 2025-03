Barwy szczęścia, odcinek 3155: Kuratorka Jagoda utrudni spotkania Bruna z Tadziem. Stanie między nimi? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Karolina (Marta Dąbrowska) i Bruno mogą wreszcie naprawdę zacząć nowe życie razem. Stański w końcu się rozwiódł w serialu „Barwy szczęścia". Jednak nie obejdzie się bez problemów…

Odwet Bożeny w 3155. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3155. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno przekona się, że z Bożeną nie można być niczego pewnym. Cieszył się, że po rozwodzie będzie jednak mógł regularnie widywać Tadzia, ale tak się nie stanie. Była żona wyciągnie asa z rękawa.

W 3155. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno dowie się o postanowieniu sądu w sprawie widzeń z Tadziem

W 3155. odcinku serialu „Barwy szczęścia" stanie się jasne, co Bożena wymyśliła dla Bruna. Klemens (Sebastian Perdek) da mu znać, że do sądu wpłynął wniosek w sprawie opieki nad Tadziem. Stański będzie mógł się z nim spotykać tylko pod okiem kuratora. Oficjalny powód to obawy o niewłaściwy sposób realizacji uprawnień rodzicielskich Bruna. I to już od następnego spotkania ojca z synem. Takie wspólne spędzanie czasu w towarzystwie bacznie się im przyglądającej, obcej osoby z pewnością nie będzie naturalne… Klemens powie Stańskiemu, że złoży zażalenie, ale do czasu rozstrzygnięcia sprawy postanowienie musi obowiązywać:

- Zrobię wszystko, żeby sąd rozpatrzył zażalenie jak najszybciej. Kurator na pewno nie będzie panu przeszkadzał.

Kuratorką będzie Jagoda Redlińska. Odwiedzi Stańskiego już w willi, którą on przejmie od Justina (Jasper Sołtysiewicz). Będzie sprawdzać, w jakich warunkach syn miałby spędzać czas z ojcem.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl