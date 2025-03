Barwy szczęścia, odcinek 3155: Zemsta Bożeny. Udręka Bruna jednak się nie skończy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bruno będzie miał nadzieję, że rozwód z Bożeną zakończy przeciąganie liny dotyczące Tadzia. Będzie liczył na to, że wkrótce była żona pozwoli mu na regularne widywanie Tadzia.

Nowy początek dla Bruna i Karoliny w 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia" do Stańskiego jeszcze nie do końca dotrze, że uwolnił się już od Bożeny. Karolina da mu do zrozumienia, że nie miałaby nic przeciwko oświadczynom. Będzie chciała spędzić z nim całe życie.

Zemsta Bożeny w 3155. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3155. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno podejmie decyzję o wyprowadzce z hotelu i zamieszkaniu z Karoliną i Dobromirem (Franciszek Bukowski) osobno. W szukaniu miejsca odpowiedniego na nowe gniazdko pomoże mu Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska). To ona doprowadzi do wynajęcia willi, którą wcześniej Justin (Jasper Sołtysiewicz) przygotował dla siebie, Reginy (Kamila Kamińska) i Kamilka (Władek Domański). Do rozpoczęcia wspólnego etapu w życiu ich trojga nie doszło i dom jest ponownie dostępny na rynku. Ale Bruno otrzyma cios od Bożeny, która jednak – choć z Amelią (Stanisława Celińska), zaraz po rozwodzie, mieli nadzieję, że wszystko się ułoży – nie pozwoli, by cieszył się od tej chwili regularnym kontaktem z Tadziem. Tak się nie stanie. Zapowiada się długa batalia, której pierwszą walkę Stański przegra. W dodatku Amelia nie zgodzi się, by zamieszkać z synem i Karoliną…