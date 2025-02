Barwy szczęścia, odcinek 3131: Zakochany Justin zapewni Reginie wymarzony dom. Ale ona się do niego nie wprowadzi – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3131 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3131. odcinku serialu „Barwy szczęścia" okaże się, że Bruno (Lesław Żurek) wie o związku Justina z Reginą. I ma nadzieję, że uczucia nie wpłyną na jego pracę. Justin zaznaczy, że są parą, Czapla odeszła od męża i związała się z nim. Szkoda tylko, że Regina nie traktuje związku ze Skotnickim tak samo poważnie.

W 3131. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Regina nie wprowadzi się do Justina

W 3131. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zakochany Justin wynajmie dla siebie, Reginy i Kamilka piękną willę z ogrodem pragnąc, by jego ukochana mieszkała z nim w komfortowych warunkach. Zaplanuje dla niej niespodziankę. Będzie chciał, by pierwsze wrażenie było jak najintensywniejsze. Dlatego zawiąże jej oczy i tak wprowadzi ją do domu. Kiedy zdejmie jej z oczu chustkę, Czapla będzie zachwycona. Ale… natychmiast zgasi zapał Justina:

- Ja nie mogę tutaj z tobą zamieszkać. Na razie.

- Dlaczego…? Zobacz, ile tutaj jest przestrzeni. Więcej, niż w jakimkolwiek mieszkaniu. Kamilek będzie tu miał normalnie raj – odpowie zaskoczony Skotnicki.

- Wiem. Widzę to wszystko co robisz, jak się starasz, kochanie. Chodzi o to, że ja nie mogę tak z dnia na dzień wywrócić życia Kamilkowi do góry nogami. To musi być ewolucja, nie rewolucja. Rozumiesz to?

- Rozumiem. Ja będę czekał tyle, ile trzeba.

- Jesteś tego pewien?

- Tak. Na razie zamieszkam tu sam, a ty będziesz mnie odwiedzać.

- Będę.

- Jeśli uznasz, że to już czas, to może nawet z Kamilkiem. Jesteś wspaniały!

To nie będzie jeszcze koniec niespodzianek. W willi będzie czekać na Reginę pianino kupione specjalnie dla niej przez Justina.

Regina będzie bronić Franka w 3135. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Justin powinien się zastanowić, czy jego miłość do Reginy jest warta zachodu. Nie ulega wątpliwości, że stara się jak może, by pokazać ukochanej ile jest dla niego warta i by jej nic nie brakowało. Ale ona nie wydaje się nim nawet w przybliżeniu tak samo zainteresowana. Nie chce z nim mieszkać. W 3135. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek (Mateusz Banasiuk) wparuje do willi Justina, a Regina weźmie go potem w obronę w rozmowie ze Skotnickim, mówiąc, że jej mąż „jest skołowany”, że „ziemia usunęła mu się spod nóg” i że „nie zamierza niczego robić przeciw niemu”.

