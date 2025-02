Barwy szczęścia, odcinek 3135: Regina zostanie po rozwodzie bez dachu nad głową? Mieszkanie należy do Franka

„Barwy szczęścia" odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Regina w końcu oficjalnie powie Frankowi o Justinie. Falkowski zareaguje furią i bardzo zrani żonę, nazywając ją desperatką, którą jej młodszy kochanek wkrótce porzuci. A potem pojedzie wyżalić się Borysowi (Jakub Wieczorek) na temat swojego małżeństwa, które sam zniszczył.

W 3135. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek będzie śledził Justina

W 3135. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek zobaczy swojego rywala wychodzącego z Fitness Klubu i odruchowo postanowi go śledzić. Zdziwi się, gdzie Justin zatrzyma samochód – przed piękną, naprawdę sporą willą. Niezadowolony Skotnicki zobaczy parkującego przed wejściem Franka i przygotuje się na nieprzyjemną rozmowę. Nie rozczaruje się. Falkowski postanowił przecież nie ułatwiać Justinowi życia. Teraz zamiast się przywitać powie mu, że przyjechał na kontrolę.

W 3135. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek da do zrozumienia Justinowi, że Regina nie będzie miała dokąd wracać

W 3135. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Falkowski nieproszony wejdzie do środka jak do siebie! Rozejrzy się i stwierdzi, że musi sprawdzić, w jakich warunkach będzie teraz mieszkał Kamilek i Regina, skoro wyprowadzą się z domu. Przypomni Skotnickiemu, że jego kochanka jest wciąż jego żoną, dlatego on zamierza nadal dbać o to, by mieszkała w takich warunkach, jakich potrzebuje – komfortowych. Natomiast jego syn musi być bezpieczny. Początkowo zbity z pantałyku Justin odzyska rezon i zapewni Franka ironicznie, że w jego willi będzie im lepiej, niż w „klitce”, w której mieszkali dotychczas.

- Klitka jest przynajmniej moja. A ty szpanujesz wynajętym domem – zrewanżuje się Falkowski.

Regina więc, jeżeli związek ze Skotnickim nie wypali, nie będzie miała dokąd wracać. Właścicielem mieszkania jest Franek...

