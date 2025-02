Barwy szczęścia, odcinek 3135: Weekendowa miłość Agnieszki i Łukasza. Nie zrezygnują z uczucia

„Barwy szczęścia" odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Nieoczekiwanie dla siebie Łukasz zakochał się w Agnieszce. Zauroczyła go troskliwością i czułością, zafascynowały go jej umiejętności taneczne i sportowe. Ale nade wszystko poruszyła go jej szczerość i oddanie dzieciom. Sadowski postanowił powiedzieć o wszystkim Celinie, a ona zwolniła go z pracy...

W odcinku 3135. serialu „Barwy szczęścia" Agnieszka i Łukasz zdecydują się na związek na odległość

W odcinku 3135. serialu „Barwy szczęścia" wakacje dobiegną końca. Zakończyć może się też wakacyjny romans Agnieszki i Łukasza. Tak się jednak nie stanie, bo oboje poczuli do siebie coś autentycznego, co żal by było zlekceważyć. Siostra Kasi (Katarzyna Glinka) musi jednak wrócić do Włocławka do pracy. Nie takie przeszkody pokonują zakochani, jeżeli zależy im na sobie. Łukasz i Agnieszka zdecydują się na związek na odległość. Postarają się – o ile będzie to możliwe – widywać się w weekendy.

Łukasz wyzna Kasi, że nie jest już dla niego najważniejsza w odcinku 3143. serialu „Barwy szczęścia"

Kasia ostatecznie będzie wolna i spotka się z rodziną. Wówczas Łukasz ośmieli się również jej powiedzieć, że zamierza się związać z jej siostrą i że zakochali się w sobie na rodzinnych wakacjach na Mazurach, kiedy ona tkwiła w areszcie...