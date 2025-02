Barwy szczęścia, odcinek 3134: Franek wreszcie pojmie, jak zrujnował małżeństwo. Teraz zniszczy Justina

„Barwy szczęścia" odcinek 3134 - piątek, 21.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Franek zrozumie, że nie może już wrócić do rodziny, kiedy Regina wyzna mu prawdę o swoim kochanku. Falkowski podejrzewał, że to Justin (Jasper Sołtysiewicz), ale ostatecznie usłyszy to z ust swojej żony. Chyba najbardziej ukłuje go to, że Skotnicki jest od niego młodszy…

Regina usłyszy od Franka przykre słowa w 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia” informacja, z kim będzie teraz żyć Regina, rozwścieczy Franka. Niestety, obrazi przy tym Czaplę, okazując jej pogardę. Nazwie desperatką i wytknie, że związała się z młodszym mężczyzną, który zaraz się nią znudzi i ją porzuci dla innej kobiety, w swoim wieku.

W 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek przekona się o końcu swojego małżeństwa

W 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia”, kiedy emocje Franka opadną, zda sobie sprawę, że przykrych słów, jakie powiedział Reginie, nic jej już nie wynagrodzi. To naprawdę koniec… Jak zwykle, Falkowski postanowi wyżalić się Borysowi. Opowie mu miłości żony do Justina i o tym, co w końcu zrozumiał: - Postawiłem na karierę, wyjechałem do Bydgoszczy. Gdybym został, był blisko nic by się nie wydarzyło, byłbym dalej z Reginą, miałbym rodzinę. Dzisiaj w końcu to do mnie dotarło. Że to już koniec. Wszystko schrzaniłem, wszystko...

Franek się podda i zostawi Czaplę w spokoju. Ale nie Justina! Uzna, że to on zawrócił jej w głowie i musi za to ponieść karę.

(cytat za: Swiatseriali.interia.pl)