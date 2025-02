Barwy szczęścia, odcinek 3134: Franek na pożegnanie obrazi Reginę. Pokaże jej tylko, jak jest bezsilny

„Barwy szczęścia" odcinek 3134 - piątek, 21.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Franek dostawał już od rozczarowanej małżeństwem z nim Reginy niejedną szansę. Wszystkie zniszczył. Mówił jedno, robił drugie – porzucał ją zaraz po tym, jak mówił, że się zmieni, odsypiał pijaństwo, kiedy miał się zająć synem…

W 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Regina powie Frankowi o Justinie

W 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek wciąż nie będzie dawał za wygraną i będzie się starał o powrót do rodziny. Wpadnie do Fitness Klubu, by powiadomić Reginę o planie spędzenia czasu z Kamilkiem (Władek Domański). Zasugeruje, że odbierze go ze żłobka i pójdą na lody i na plac zabaw. Będzie z synem przez kilka godzin. Czapla, oczywiście, się zgodzi, a przy okazji szybko zdecyduje, że właśnie teraz nadszedł czas na powiedzenie mężowi o kochanku. Nie ma co zwlekać… Falkowski usłyszy, że to Justin i że to nie zwykły romans, ale szansa na wspólne życie. Frankowi to się nie spodoba:

- Czyli jednak on... A tak zaprzeczałaś, tak się wiłaś, kombinowałaś. Od kiedy mnie z nim zdradzałaś? Zaraz jak wyjechałem, czy już wcześniej?

Regina odpowie, że go nie zdradzała, że zaczęła się spotykać ze Skotnickim, kiedy oni z Falkowskim już się rozstali.

W 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek zrani Reginę

W 3134. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Franek wpadnie we wściekłość, kiedy usłyszy o związku Reginy z Justinem. Zacznie krzyczeć. Pokaże się od najgorszej strony. Da Czapli do zrozumienia, że jest tylko starą, zdesperowaną kobietą, która rzuciła się na młodszego mężczyznę:

- Zniszczyłaś wszystko, co razem budowaliśmy. I to dla kogo? Dla wymuskanego typka, który zaraz cię rzuci dla młodszej. Gratulacje, desperatko!

