Barwy szczęścia, odcinek 3141: Kasia na wolności! Rodzina zgotuje jej piękne powitanie

W 3141. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mariusz (Rafał Cieszyński) wreszcie doczeka się cudownego dnia, o którym od dawna marzył – odkąd stracił z oczu Kasię (Katarzyna Glinka) zaaresztowaną w rezultacie przyznania się do winy – do przestępstwa, którego nie popełniła. Jego ukochana opuści areszt, a on będzie na nią czekał i zawiezie ją do domu. Stęskniona rodzina Górki powita ją z entuzjazmem.