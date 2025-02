Barwy szczęścia, odcinek 3143: Łukasz przyzna się Kasi, że już o niej nie myśli. Powie prawdę o związku z Agnieszką

„Barwy szczęścia" odcinek 3143 - czwartek, 06.03.2025, o godz. 20.05 w TVP

Agnieszka wprawiła Łukasza w podziw swoją sportową karierą. Najpierw trenowała lekkoatletykę, a potem przerzuciła się na taniec towarzyski. Zdobywała nawet nagrody.

Łukasz zaczął podziwiać Agnieszkę w serialu "Barwy szczęścia", a potem się w niej zakochał

Do zakochania jeden krok – ale taneczny. Łukasz na próżno wymawiał się od tańca z Agnieszką brakiem koordynacji i zerowym talentem. W końcu udało się jej namówić go do podrygów na pomoście nad jeziorem. Trochę pomogło w tym czerwone wino. Taniec pobudził zmysły i para po raz pierwszy się pocałowała.

W odcinku 3143. serialu "Barwy szczęścia" Łukasz przyzna się Kasi do romansu z Agnieszką

Łukasz postanowi być szczery ze wszystkimi swoimi byłymi i obecnymi ukochanymi. Agnieszce powie o związku z Celiną (Orina Krajewska), opisując go jako już nieaktualny. Brońskiej wyzna, że spotyka się z Agnieszką, a z nimi już koniec. Urazi Celinę, która jednak jakoś to przełknie, a przy okazji – w 3126. odcinku serialu "Barwy szczęścia" – zwolni go z pracy w agencji detektywistycznej. Zdziwiony tym Łukasz zostanie bezrobotny, choć nie na długo, bo wkrótce otrzyma propozycję nie do odrzucenia od Kornela w 3134. odcinku serialu "Barwy szczęścia", po strzelaninie w redakcji „Szoku”. W końcu przyjdzie pora i na Kasię… W odcinku 3143. serialu "Barwy szczęścia", kiedy Kasia wyjdzie z aresztu, Łukasz zdecyduje się wyznać jej prawdę o swoim związku z jej siostrą. Powie jej szczerze, że zakochał się w Agnieszce...