Barwy szczęścia, odcinek 3135: Cezary poślubi Natalię jedynie dzięki Andrzejowi. Józefina posłucha tylko jego

„Barwy szczęścia" odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Na początku Józefina upierała się przy pomyśle zorganizowania wesela syna w stadninie i zaproszenia na nią jej klientów. Usprawiedliwiała go arystokratycznym pochodzeniem Rawiczów. Na szczęście jej zamiar się nie ziści.

Józefinie zdarzyło się już zapomnieć o bożym świecie w serialu „Barwy szczęścia"

Kiedy przygotowywano wesele Cezarego, zakochanej Dżo „udało się” o nim zupełnie zapomnieć. Wystarczył weekend z Andrzejem, by puścić ślub jedynaka w niepamięć.

W 3135. odcinku serialu „Barwy szczęścia" podwójne wesele się odbędzie dzięki Andrzejowi

W 3135. odcinku serialu „Barwy szczęścia" wyczekiwane przez czworo narzeczonych podwójne wesele wreszcie się wydarzy. Niestety, Natalia i Cezary oraz Malwina i Herman nie będą się nim cieszyć według wymyślonego wcześniej scenariusza. „Winny” będzie islandzki wulkan, którego erupcja przeszkodzi kilkorgu ważnym gościom na nie przybyć. Niestety, będą to znajomi Józefiny. Dżo wyczekiwała przybycia swoich dwóch utytułowanych przyjaciółek z arystokratycznym – a jakże – rodowodem i będzie bardzo rozczarowana. Do tego stopnia, że postanowi odwołać uroczystość! I tak by się z pewnością stało, gdyby nie była już pod ogromnym wpływem narzeczonego. Andrzej (Leon Charewicz) zdoła ją powstrzymać. To jego zdanie będzie się dla niej liczyć, nie jedynego syna.

- Impreza będzie kameralna, tak jak chcieliście – skwituje swoją ostateczną decyzję Rawiczowa.

