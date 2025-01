Barwy szczęścia, odcinek 3119: Zakochana Józefina straci głowę dla Andrzeja! Zapomni o ślubie Cezarego - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3119 - piątek, 31.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dotychczas Józefina koncentrowała się na tym, jak nie dopuścić do ślubu Natalii (Maria Dejmek) i Cezarego. Była coraz bardziej nieprzyjemna dla przyszłej synowej - przeciwna wypożyczeniu jej na uroczystość rodowej biżuterii i szydercza wspominając samo jej imię. Według niej zbyt pospolite...

W 3119 odcinku "Barw szczęścia" Józefina straci kontakt z rzeczywistością

W 3119 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina zmieni obiekt zainteresowania. Już nie Natalia będzie jej spędzać sen z oczu. Rozmarzona Rawiczowa niemal straci kontakt z rzeczywistością. Po powrocie ze Szczecina, dokąd zabierze ją Andrzej, będzie mieć głowę w chmurach. Przypomni mu, jaka była z nim tam szczęśliwa, podczas rozmowy przez telefon:

- Właśnie oglądam nasze zdjęcia. To był cudowny wyjazd. No i chciałabym się zrewanżować. Przygotuję niespodziankę i już teraz zarezerwuj sobie ostatni weekend sierpnia.

Zastoja-Modelski odpowie, że to niepotrzebne, ale Rawiczowa będzie mieć swoje zdanie na ten temat:

- Ja wiem, że nie muszę, ale chcę.

Andrzej uświadomi jej jednak, że o czymś zapomniała. O weselu jedynaka w tym samym terminie…

- No przecież! Jak mogłam zapomnieć! Przecież w ten weekend jest ślub Cezarego i Natalii! No to przełożymy na jakiś inny weekend, oczywiście. Na razie, pa!

Dżo nie będzie mogła uwierzyć w to, co się z nią dzieje. Zupełnie traci dla Andrzeja głowę!

Józefina zostanie żoną Andrzeja w serialu „Barwy szczęścia"?

W 3123 odcinku "Barw szczęścia" Dżo przyjmie oświadczyny Andrzeja. Potem, ciekawa, ile jest warta dla narzeczonego, pobiegnie do jubilera z prośbą o wycenę pierścionka zaręczynowego z brylantem. Będzie zaskoczona, bo okaże się, że kosztował od dwudziestu do dwudziestu pięciu tysięcy złotych. Józefinie to wystarczy – to odpowiednia cena za jej miłość.

Barwy szczęścia. Józefina obrazi Natalię. Zszarga szlacheckie nazwisko

