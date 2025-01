Barwy szczęścia, odcinek 3123: Józefina odkryje, ile jest warta dla Andrzeja. Tego się nie spodziewała! - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. To syn Szymańskiego go zabił? Najbardziej skorzysta na tragedii Kasi i Mariusza

„Barwy szczęścia" odcinek 3123 - czwartek, 06.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina przyjmie oświadczyny Andrzeja. Cezarego (Marcel Opaliński) ucieszy szczęście matki, ale zastanowi szybkość, z jaką Zastoja-Modelski przeszedł do sfinalizowania swoich zalotów. Czy jego intencje są w stu procentach szczere?

Sofia może stracić ukochaną pracę w serialu „Barwy szczęścia"

Dla Sofii zajęcia w stadninie są spełnieniem marzeń – nie ma wiele ofert takich miejsc pracy. Do tego Józefina zapewnia jej mieszkanie – słowem wikt i opierunek. Mama Czarka (Władysław Łaczkowski) znosi jej trudny charakter i nieprzyjemne uwagi na temat innych ludzi – choć ją one mierżą – w zamian za poczucie bezpieczeństwa. Ale to może się zmienić po ślubie Rawiczowej i Sofia zacznie się tego obawiać w 3123. odcinku serialu „Barwy szczęścia". Wszystko może się zmienić…

W 3123. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina pozna wartość pierścionka zaręczynowego

Józefina jest realistką, kobietą nie tracącą z oczu spraw materialnych nawet w obliczu porywów serca. Kiedy otrzyma od Andrzeja pierścionek zaręczynowy, będzie ciekawa, na ile „wycenił” ją narzeczony. Zaniesie go do jubilera, którego zna od lat i do którego kompetencji ma zaufanie. W 3123. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Rawiczowa dowie się, że kamieniem w pierścionku jest najprawdziwszy brylant. Zapyta o jego wartość i usłyszy, że wynosi ona od dwudziestu do dwudziestu pięciu tysięcy złotych. I chociaż nie będzie to powalająca kwota, okaże się naprawdę przyzwoita jak na członka arystokratycznej elity, do której kręgów przynależność Dżo nieustająco podkreśla. Będzie wniebowzięta:

- Musi mnie naprawdę kochać.

Zdjęcie pierścionka wyśle Małgorzacie (Adrianna Biedrzyńska), która również będzie zachwycona, ale najbardziej tym, że prawdopodobnie Józefina, zajęta teraz relacją z Zastoją-Modelskim, da spokój Natalii (Maria Dejmek) i Cezaremu.

(cytat za: Swiatseriali.interia.pl)