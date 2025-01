Barwy szczęścia, odcinek 3113: Józefina znowu obrazi Natalię. Przy okazji dostanie się Małgorzacie

„Barwy szczęścia" odcinek 3113 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dla Cezarego organizacja wesela z Natalią zaczyna przypominać drogę przez mękę. Coraz trudniej mu próbować przemówić matce do rozumu. A to z tej przyczyny, że Rawiczowa jest od początku przeciwna temu związkowi. Robi wszystko, by ślub nie doszedł do skutku i na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Rawiczowa obrazi Małgorzatę po raz pierwszy w 3108. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3108. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Małgorzata poprze Cezarego i powie Józefinie, że koktajl biznesowy zamiast wesela to kiepski pomysł i że Rawiczowa chce zrobić z niego wielką imprezę. A ona ma przecież także swoich gości do zaproszenia. Dżo zrobi na to wielkie oczy i wytknie Małgorzacie ten pomysł mówiąc, że spodziewała się, iż ze strony Natalii będzie tylko ona i Jerzy (Bronisław Wrocławski). To będzie bardzo niegrzeczne...

W 3113. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Dżo obrazi Małgorzatę po raz drugi, a przy okazji także Natalię

W 3113. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nastąpi dalszy ciąg przedweselnej rozgrywki Cezarego z matką. Józefinie nie spodoba się propozycja syna (Marcel Opaliński) wypożyczenia Natalii rodowej biżuterii Rawiczów. Dżo będzie przewracać oczami i zachowywać tak, jakby wcześniej w ogóle nie było mowy o ślubie. Matka i syn będą wobec siebie już bardzo mało serdeczni… Józefinie nie spodoba się to, że rodowe klejnoty pójdą w „obce” ręce, choć to nieprawda, bo przecież Natalia wejdzie do rodziny. Rawiczowa przyczepi się do… imienia Zwoleńskiej:

- I jakie pospolite to imię... No, ale to już gust rodziców. Natalia Rawicz... Jak to brzmi. To imię nie pasuje do szlachetnego nazwiska – Józefina przejdzie samą siebie, obrażając dwie osoby w jednej, pełnej pretensji wypowiedzi.

Za moment jednak mina jej zrzednie, ponieważ dowie się od Cezarego, że po ślubie Natalia pozostanie tylko i wyłącznie przy swoim nazwisku:

- Będzie Natalia Zwoleńska.

To również jej się nie spodoba. Jak można rezygnować z przyjęcia nazwiska Rawiczów?! To czysta pogarda!

