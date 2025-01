Barwy szczęścia, odcinek 3108: Cezary pokłóci się z Józefiną o wesele. Rawiczowa zażąda wielkiej towarzyskiej fety

Barwy szczęścia, odcinek 3103: Żona Szymańskiego ujawni Kasi, że zginął po pijaku. Sekcja zwłok wykaże, co było przyczyną śmierci - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3106 - czwartek, 16.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Natalia dowie się, że sala, którą wynajęła z Malwiną (Joanna Gleń) na podwójne wesele, nie będzie dostępna, bo restauracja zbankrutowała. Zwoleńską to załamie, a Józefinę ucieszy. Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) znajdzie inne miejsce, ale kiedy Rawiczowa je zobaczy, będzie wstrząśnięta i nazwie je „obskurną budą”. Dżo wpadnie na pomysł – i zacznie go forsować - by wesele jedynaka odbyło się w stadninie.

W 3108. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina i Cezary pokłócą się o wesele

W 3108. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina będzie upierać się przy pomyśle zorganizowania uroczystości w stadninie i zaproszenia na nią klientów. Będzie go usprawiedliwiać ich arystokratycznym pochodzeniem:

- Jak ty nic nie rozumiesz... Rawiczowie nie wyprawiają „po prostu” wesela! To jest wydarzenie, które musi mieć odpowiednią oprawę!

- Więc ja i Natalia mamy być zakładnikami twojej reputacji w towarzystwie? - zezłości się Cezary.

- Nie! Ale nie masz prawa odwracać się od swojej rodziny i swojego pochodzenia! Ty to najchętniej wziąłbyś ślub w lesie i to bez świadków! (…) Ja ciebie zupełnie nie poznaję! Rodzina się w ogóle przestała dla ciebie liczyć?! Myślałam, że Natalia jest mądrzejsza i ma na ciebie większy wpływ... Ale najwyraźniej oboje nie rozumiecie, że wesela są dla gości! - zacznie krzyczeć Dżo i przy okazji – jak zwykle – wbije szpilę Zwoleńskiej.

- Tak? A ja myślałem, że dla nas! - też podniesie głos Rawicz.

- Wy macie przecież siebie... Powinno wam wystarczyć… - odpowie ironicznie matka Cezarego.

W 3108. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary nie da się matce

W 3108. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary będzie miał serdecznie dość swojej matki i wygarnie jej to prosto w oczy:

- Mamo, twoje złośliwości już dawno przestały na mnie działać... Chcemy, żeby ta uroczystość odbyła się na naszych zasadach! - zakończy rozmowę przyszły pan młody.

Jak zakończy się ta przeprawa? Gdzie ostatecznie wylądują nowożeńcy i goście, biorąc pod uwagę, że Malwina zaproponowała weselny spacer zamiast wesela…?