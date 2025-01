Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3106: Wesele Cezarego w obskurnej budzie. Józefina tego nie przeżyje!

W 3106. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) nie uwierzy własnym oczom. Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) zabierze ją do miejsca, gdzie ma się odbyć wesele Natalii (Maria Dejmek) i Malwiny (Joanna Gleń). Okaże się bowiem, że żona Jerzego (Bronisław Wrocławski) wybierze… zwyczajną stołówkę! Dla kobiety z arystokratycznymi pretensjami to będzie nie do przyjęcia.