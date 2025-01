Barwy szczęścia, odcinek 3106: Euforia Józefiny! Będzie w siódmym niebie, gdy dotrą do niej wieści o problemach z weselem Natalii

Barwy szczęścia, odcinek 3104: Cała wieś stanie przeciw Mariuszowi. Dla wszystkich to on jest mordercą Szymańskiego

„Barwy szczęścia" odcinek 3106 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wraz z powrotem Cezarego (Marcel Opaliński) i Natalii do Polski Józefina na dobre wróciła do intrygowania. Jest gotowa na wszystko, by nie doszło do wesela syna ze Zwoleńską. Cezary jest świadomy potencjału matki w dziedzinie knucia i dlatego zapowiedział jej, że zerwie z nią kontakt, jeśli zaszkodzi jemu i narzeczonej, ale Rawiczowa nic sobie z tego nie robi.

W 3106. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina ucieszy się ze złych wiadomości

W 3106. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Zwoleńska będzie podłamana złą wiadomością. Razem z Malwiną wpłaciły zaliczkę pewnej restauracji na organizację tam podwójnego wesela. Ale okaże się, że właśnie zbankrutowała. Być może nawet nie odzyskają pieniędzy... Kiedy dowie się o tym Józefina, będzie w siódmym niebie. Tylko dlatego, że to wielki kłopot dla Natalii. Jej niechęć do niej jest silniejsza od miłości do syna, bo nie pomyśli nawet, że ta wiadomość przygnębi i jego:

- Miał być ślub i ślubu nie będzie. Muszę zaraz zadzwonić do Małgorzaty i powiedzieć, jak mi przykro – powie Sofii (Valeri Gouliaeva) w teatralny sposób, udając zmartwioną.

Dżo zatelefonuje do Natalii i zaproponuje, by wesele odbyło się kiedy indziej. Kiedyś. Uśmiech zniknie jednak z jej twarzy, gdy Zwoleńska poinformuje ją, że nic się nie zmieni, poza miejscem uroczystości.

Chory pomysł Józefiny w 3108. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Rawiczowej wpadnie do głowy, że rodzinna okazja świętowania najważniejszego dnia w życiu jedynaka to pretekst do połączenia jej z działaniami public relations. W 3108. odcinku serialu "Barwy szczęścia" będzie chciała zorganizować wesele w stadninie i zaprosić na nie klientów – obcych ludzi! Czy to „tylko” szaleństwo, czy czysta złośliwość wobec Natalii?

