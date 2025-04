Barwy szczęścia, odcinek 3182: Wanda odwróci się od rodziny po śmierci Henryka! Zaatakuje Grażynę i zerwie kontakt z Tomaszem - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3179: Tajemnicza śmierć Henryka! To Wiktor zabije ojca? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3182: Ostatnie pożegnanie Henryka! Na pogrzebie Kępskiego dojdzie do kolejnej tragedii - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3179: Szczęście Malwiny i Hermana nie potrwa długo! Po wyprowadzce do nowego mieszkania nastąpi u niej nawrót choroby psychicznej? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3182 - piątek, 28.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3179 odcinku "Barw szczęścia" zmarły Henryk zostanie znaleziony martwy przez Tomasza, który przyjdzie po dokumenty dla matki. I choć od razu wezwie służby, to będzie już za późno. Policja zacznie śledztwo, a głównym podejrzanym natychmiast stanie się Wiktor (Grzegorz Kestranek), syn Henryka i Grażyny. To właśnie jego zaginięcie tego samego dnia rzuci podejrzenia na niego. I choć Grażyna oraz Madzia (Natalia Sierzputowska) odetchną z ulgą po śmierci tyrana, to konsekwencje będą dużo poważniejsze...

Zdradzamy już teraz, że w 3182 odcinku serialu "Barwy szczęścia" ta historia wróci z podwójną siłą. Wanda, chociaż nienawidziła męża, nie będzie w stanie znieść tego, co się dzieje po jego śmierci. A kiedy dowie się, że Grażyna znów miesza się w ich życie, coś w niej pęknie...

Rodzinna awantura u Kępskich w 3182 odcinku "Barw szczęścia" na pogrzebie Henryka

W 3182 odcinku "Barw szczęścia" Wanda, Tomasz i Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) pojawią się na cmentarzu, by pożegnać Henryka. Zabraknie tam jednak Wiktora, który dalej będzie się ukrywał, nie chcąc nawet spojrzeć na trumnę ojca. Niby wszystko będzie przebiegać spokojnie, ale nad rodziną zawisną czarne chmury. Na pogrzebie zapanuje ciężka atmosfera, a napięcie będzie można ciąć nożem.

Złość Wandy eksploduje w 3182 odcinku "Barw szczęścia". Kępska nie zdoła już dłużej powstrzymać gniewu. Przypomni sobie wszystkie cierpienia, jakie zadał jej Henryk – zdrady, przemoc, a przede wszystkim fakt, że miał dziecko z inną kobietą. I choć to nie Grażyna była źródłem zła, to właśnie na niej Wanda skupi cały swój ból.

Wanda w 3182 odcinku "Barw szczęścia" odwróci się od bliskich!

W 3182 odcinku "Barw szczęścia" wdowa w ostrych słowach zaatakuje Wiracką. Pomiędzy kobietami wybuchnie kłótnia, a kiedy Tomasz spróbuje uspokoić sytuację, jego matka obróci się także przeciwko niemu. Wanda nie wytrzyma i zerwie kontakt z synem, a Kępski, który będzie próbował ratować relacje, zostanie całkowicie odrzucony...