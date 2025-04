Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3183: Tomasz straci rodziców, ale odzyska Oliwkę! Po śmierci Henryka i odejściu Wandy w końcu do niego wróci - ZDJĘCIA

W 3183 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz (Jakub Sokołowski) wciąż będzie walczył z emocjami po śmierci Henryka (Zbigniew Suszyński) i gorzkich słowach Wandy (Maja Barełkowska), jakie padną z jej ust tuż po jego pogrzebie. Tym bardziej, że wówczas Kępski zostanie zupełnie sam! Ale nie na długo, gdyż po ostatnich tragicznych wydarzeniach w 3183 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) w końcu zdecyduje się do niego wrócić. I wówczas od razu poprawi mu się humor, bo choć straci rodziców, to jednak wreszcie odzyska swoją ukochaną! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!