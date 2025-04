Barwy szczęścia, odcinek 3192: Natalia wesprze Malwinę w walce o Emilkę. Oskarżą szkołę i się zacznie

"Barwy szczęścia" odcinek 3192 - piątek, 16.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Problemy Emilki w szkole zajdą za daleko. W 3192 odcinku "Barw szczęścia" w kiepską sytuację dziewczynki wtrąci się Natalia. Nie zostawi Malwiny w potrzebie. Tym bardziej, że Brodzińska długo nie odkryje, że córka ma aż taki problem z porozumiewaniem się z rówieśnikami. Koleżanki i koledzy nie dadzą nastolatce spokoju, a jej pyskówki nie pomogą. Chociaż zaalarmowana Kujawiak (Karina Seweryn) zawiadomi o wszystkim dyrektorkę szkoły, a Gabrysia (Marta Juras) spróbuje włączyć dodatkowe warsztaty i zajęcia w kierunku uświadamiania szkodliwości przemocy i hejtu, sytuacja Emilki wcale się nie polepszy.

Emilka wyrzucona ze szkoły? Sprawa obróci się przeciwko niej!

Chociaż to Alina (Iga Czechowicz) i jej banda gnębią Emilkę, sprawy obrócą się przeciwko młodziutkiej Brodzińskiej. Już wiadomo, że dziewczynka spróbuje utrzymywać swój sekret jak najdłużej się da, ale na szczęście Malwina dowie się całej prawdy o problemach córki w placówce. Niestety to nie będzie tak, że oprawców spotka sprawiedliwość... Wręcz przeciwnie, rodzice koleżanek i kolegów ze szkoły Emilki uznają, że to córka Malwiny nie umie się dostosować. Niebawem zażądają usunięcia nastolatki ze szkoły!

Natalia stanie murem za Malwiną. Oskarżą szkołę

Dopiero w 3192 odcinku "Barw szczęścia" do akcji wkroczy Natalia. Doświadczona prawniczka radziła sobie z dużo gorszymi przypadkami. Wspierana przez Natalię Malwina postanowi zawalczyć w imieniu córki ze szkołą i napisać oficjalną skargę do kuratorium. To bardzo ostre działanie, ale Brodzińska nie pozwoli na to, by Emilka wyszła na najgorszą. Natalia na pewno stanie murem za siostrą i nastolatką, by udało się osiągnąć kompromis lub wyegzekwować od szkoły należyte działania.