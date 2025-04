Barwy szczęścia, odcinek 3179: Kodur poda przyczynę śmierci Henryka i czas zgonu! Wynik sekcji zwłok nie ruszy Wiktora - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3179: Henryk zamordowany! To Wiktor go zabił? Ślady przemocy na ciele Kępskiego potwierdzą najgorsze – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3179 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Nagła śmierć Henryka Kępskiego w 3179 odcinku "Barw szczęścia" będzie szokiem dla Tomasza, ale żadna inna osoba z rodziny nie będzie tak poruszona. Wiktor zacznie się zachowywać tak, jakby ojciec-gwałciciel dostał to, na co zasłużył, a wdowa po Henryku, Wanda (Maja Barełkowska), nawet nie będzie udawała, że jest w żałobie.

Dziwne zachowanie Wandy w żałobie po śmierci Henryka w 3179 odcinku "Barw szczęścia"

Tomek w 3179 odcinku "Barw szczęścia" nie dojdzie do siebie, opowiadając o tym, jak policja wynosiła ciało Henryka z domu, jak zaczęła zabezpieczać ślady, by rozwikłać zagadkę śmierci, a Wandę bardziej będzie interesowało to, w co się ubierze, by podkreślić żałobę. By chronić matkę przed policyjnym śledztwem Tomek wróci do domu Kępskich, bo żałobny strój dla Wandy.

Przyczyna śmierci Henryka Kępskiego nie ustalona w 3179 odcinku "Barw szczęścia"

Tam też w 3179 odcinku "Barw szczęścia" spotka Marcina Kodura, a także całą ekipę policjantów, w tym technika kryminalistyki oraz Wiktora, który będzie uważnie przysłuchiwał się temu, co mówią śledczy. Kodur nie będzie ukrywał przed Tomkiem, że póki co jednoznaczna przyczyna śmierci Henryka nie jest znana. Bo sekcja zwłok Kępskiego nie wykaże, jak zmarł. Wskaże jednak, że Henryk nie żyje od dwóch dni...

- Jakieś wstępne ustalenia? - Niewykluczone, że mogło dojść do walki. Są ślady, ale brak twardych dowodów... - A wyniki obdukcji? - Na razie wstępne. Lekarz stwierdził na ciele denata... Przepraszam... - Rozumiem, taki macie żargon... - Znalazł na ciele pewne obrażenia mogące wskazywać na użycie przemocy, ale także bardziej podejrzewa niewydolność krążeniowo-oddechową... - Czyli zawał? - Ale wiesz, po prawie 40. godzinach bez sekcji ciężko cokolwiek stwierdzić na pewno... - Czterdziestu godzinach? Zmarł dwa dni temu? - Tak oszacował lekarz...

Wiktor w 3179 odcinku "Barw szczęścia" powie, że Henryk zasłużył na śmierć!

Po rozmowie z Kodurem w 3179 odcinku "Barw szczęścia" Tomek zacznie wyrzucać sobie, że wcześniej nie odwiedził ojca, że wszedł do domu, gdzie Kępski zamknął się przed całym światem. Ale Wiktor uzna, że dobrze się stało! Bo ich ojciec - gwałciciel zasłużył sobie na śmierć, nie poniósł przecież kary za to, jak skrzywdził Madzię (Natalia Sierzputowska) i matkę Wiktora, Grażynę (Kinga Suchan).

- Dobrze, że nie wszedłeś. Tyle czasu się migał od odpowiedzialności, to los go w końcu ukarał... Sprawiedliwość dziejowa... - Chyba tak nie uważasz? - zapyta z niedowierzaniem Tomek młodszego brata.

Wiktor w 3179 odcinku "Barw szczęścia" podejrzany o zabójstwo Henryka

Na tym nie koniec, bo w 3179 odcinku "Barw szczęścia" Kodur pojawi się w sklepie Tomka i Wiktora, by uprzedzić ich, że prokurator prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Henryka. - Co robiłeś w chwili, kiedy umierał Henryk Kępski? - zapyta młodszego syna zmarłego. To Wiktor będzie podejrzany o zabicie Henryka?