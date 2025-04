Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3179: Malwina i Herman stracą wszystko! Z ich mieszkania nic nie zostanie - WIDEO

W 3179 odcinku serialu "Barwy szczęścia" marzenie Malwiny (Joanna Gleń) i Hermana (Maciej Raniszewski) o przeprowadzce do własnego domu legnie w gruzach. Mieszkanie, do którego mieli się wkrótce wprowadzić, a które do tej pory wynajmowali zostanie całkowicie zniszczone, okradzione ze wszystkiego. Załamani małżonkowie w 3179 odcinku "Barw szczęścia" nie zdołają pojąć, jak lokatorzy mogli się posunąć do tak potwornej kradzieży. Zobacz WIDEO z przejmującej sceny i poznaj szczegóły.