Barwy szczęścia, odcinek 3185: Majak przeszuka dom Szymańskich. Znajdzie dowody przeciwko Leszkowi?

„Barwy szczęścia" odcinek 3185 - środa, 07.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3183. odcinku serialu "Barwy szczęścia” Ksawery (Bartosz Gruchot) pojedzie z Kasią (Katarzyna Glinka) do Brzezin i usłyszy przed sklepem spożywczym kłótnię Leszka z Mateckim. Młody Szymański będzie mu groził, że go „załatwi tak jak ojca”. Zamelduje o tym Kasi i Mariuszowi (Rafał Cieszyński).

Rezygnacja Kodura ze śledztwa w sprawie Kasi i Szymańskiego w 3184. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3184. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia opowie Kodurowi o tym, co usłyszał Ksawery. Ale Marcin nie da wiary słowom dziecka. I zaraz potem doda, że kończy prowadzenie tej sprawy.

Przeszukanie domu Szymańskich w 3185. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3184. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kodur oficjalnie poleci Majakowi (Łukasz Borkowski) sprawdzenie Mateckiego. Na jego niekorzyść będzie świadczyło to, że był już wcześniej notowany. Przywita się i zacznie:

- Pogadać chciałem. O Leszku... Ale Matecki hardo stwierdzi, że nie ma nic do powiedzenia. Majak uświadomi go, że może dostać do trzech lat więzienia za niezawiadomienie organów ścigania o popełnionym przestępstwie. Zapyta złowieszczo:

- Zastanawiam się, jak zakwalifikować twoją postawę. Odmawiasz zeznań, bo maczałeś w czymś palce?

Matecki pęknie i sam zezna, że młody Szymański przyznał się do pobicia ojca. Dlatego w 3185. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Majak z technikami policyjnymi do niego pojedzie, by poszukać śladów tego zdarzenia. Z nakazem prokuratorskim przeszukają dom. Znajdą dowody pozwalające na aresztowanie Leszka.