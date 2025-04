Barwy szczęścia, odcinek 3186: Modrzycki zarzuci Weronice, że robi karierę przez łóżko. Trafią na dywanik do szefa!

Barwy szczęścia, odcinek 3177: Twarda Oliwka nie wróci do Tomasza pomimo błagań. Będzie na nie głucha – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3186 - czwartek, 08.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Błażej i Weronika mają już za sobą poważną kłótnię w serialu „Barwy szczęścia". Po pierwszej wspólnej nocy dość niedelikatnie zaczęła mu „doradzać” w kwestii obrazów Leny. Modrzycki poczuł się wówczas dotknięty, a ona demonstracyjnie wyszła. Dziennikarz pięknie i romantycznie ją potem przeprosił – pysznym, własnoręcznie przygotowanym obiadem. Od tej pory ich związek kwitnie.

Wszyscy dowiedzą się o związku Weroniki i Modrzyckiego w 3186 odcinku „Barw szczęścia"

W 3186. odcinku serialu „Barwy szczęścia" w redakcji "Szoku" Radomir (Łukasz Wójcik) zauważy, że Weronika i Błażej nie tylko wydają się być ze sobą blisko – oni nawet kłócą się jak stare dobre małżeństwo! Modrzycki szepnie ukochanej, że powinni jednak zadbać o to, by utrzymać ich związek w tajemnicy. Dziennikarka stwierdzi, że w końcu i tak wszystko wyjdzie na jaw. Wówczas Błażej, cytowany przez światseriali.interia.pl, wypali:

- Chcesz, żeby się do ciebie przykleiła łatka kobiety, która robi karierę przez łóżko? Nie powiedzą ci nic w oczy, ale za plecami obrobią ci cztery litery.

Jego partnerka odeprze ten atak mówiąc, że oboje są przecież wolni i mogą się spotykać, on nie jest już jej szefem i nie ma rodziny, którą ona mogłaby rozbić. Rzecz w tym, że wygłosi swoją opinię tak, że wszyscy ją usłyszą. I… po sekrecie. Modrzycki będzie musiał się z tym pogodzić:

- Chciałem się dłużej pobawić tą tajemnicą, ale trudno. Miłość jest niecierpliwa.

Weronika i Modrzycki na dywaniku u Kornela w 3186. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3186. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kornel (Jakub Bohosiewicz) zawezwie Weronikę i Błażeja do swojego gabinetu. Postanowi ich zrugać za biurowy romans, który rozprasza ich współpracowników i tworzy podłoże do plotek. Ale Weronika obwieści, że ujawnili się właśnie dlatego, by je zdusić.