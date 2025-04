Barwy szczęścia, odcinek 3190: Koniec Olgi i Marka?! Po powrocie Wioletki nic nie będzie takie samo

"Barwy szczęścia" odcinek 3190 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Relacje Olgi i Złotego w 3190 mocno się ochłodzą, a problem zacznie się jeszcze przed przylotem Wioletki do Polski. Olga będzie jedną z nielicznych osób, które nie zapieją entuzjazmem wobec wizyty Iwony (Izabela Zwierzyńska) z córką w kraju. Przypomnijmy, że Pyrka wyjechała do Stanów, tam ułożyła sobie życie, a córeczka była cały czas z nią. Mimo że Złoty chciał kontaktu z dzieckiem, z oczywistych względów wynikających z odległości oraz innej strefy czasowej, miał ograniczony dostęp do opieki nad córką. Nic dziwnego, że kiedy tylko usłyszy o pojawieniu się byłej ukochanej z dzieckiem w Polsce, wpadnie w euforię.

Olga nie będzie zachwycona powrotem Wioletki

Między Olgą a Markiem wydarzy się kilka sprzeczek i przykrych sytuacji, które spowodują, że para mocno się od siebie oddali. Złoty poczuje, że nie ma za bardzo wsparcia w partnerce, a przecież własna córka jest dla niego bardzo ważna. Mało tego, kiedy wyjdzie na jaw, że Marek może spędzić sporo czasu z dzieckiem, Olga nadal nie okaże żadnego entuzjazmu. Od słowa do słowa wywiążą się między nimi konflikty.

Będzie rozstanie Olgi i Marka?

Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" poirytowana Olga i zniesmaczony zachowaniem partnerki Złoty nie dogadają się. Czy ostatecznie dojdzie do rozstania pary? To przez opiekę mężczyzny Wioletką? Zdradzamy, że w 3190 odcinku "Barw szczęścia" odbędą się Mikołajki, które niby miałaby ucieszyć dziecko, ale tak naprawdę staną się podstawą dramatu w życiu Złotego. Chodzi o zdrowie Krystyny (Hanna Bieluszko).