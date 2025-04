Barwy szczęścia, odcinek 3179: Śmierć Henryka! To Wiktor zabije ojca? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3179 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3179 odcinku "Barw szczęścia" w domu Kępskich faktycznie dojdzie do tragedii, którą już wcześniej przewidzi Grażyna (Kinga Suchan). I choć Wiracka będzie chciała jej przeciwdziałać i ostrzeże Tomasza, to jednak były kochanek zbagatelizuje sprawę i szybo tego pożałuje. A to dlatego, że wówczas będzie już za późno!

Zdradzamy, że Kępski w końcu wybierze się do ojca, gdy ten pozmienia w ich rodzinnym domu wszystkie zamki, w efekcie czego Wanda nie będzie mogła dostać się do środka po swoje dokumenty, przez co i nie znajdzie pracy.

I wówczas syn postanowi zatrudnić ją u siebie, choć to zdecydowanie nie spodoba się jemu bratu, który nie dość, że stanowczo się temu sprzeciwi, to jeszcze znów zniknie z domu i nie pojawi się nawet w pracy, czym wywoła u Grażyny ogromny strach. Do tego stopnia, że w 3178 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz w końcu zjawi się u Henryka, gdzie rzeczywiście wydarzy się tragedia!

Tomasz odnajdzie zmarłego ojca w 3179 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3179 odcinku "Barw szczęścia" Henryk nie będzie już żył! Tomasz odnajdzie zmarłego ojca w jego własnym domu i dozna szoku. I wówczas zacznie żałować, że wcześniej nie posłuchał Grażyny, gdyż była kochanka faktycznie będzie miała rację. Oczywiście, w 3179 odcinku "Barw szczęścia" Kępski od razu wezwie na miejsce służby, które stwierdzą zgon jego ojca, a policja od razu zacznie dochodzenie, gdyż pojawi się okoliczność, że Henryk wcale mógł nie umrzeć sam!

Tym bardziej, w perspektywie nagłego zniknięcia Wiktora, które nastąpi dokładnie w tym samym czasie, co dojdzie do śmierci jego biologicznego ojca. A że syn Grażyny będzie miał motyw, gdyż przecież będzie go nienawidził za to, co zrobił nie tylko jego matce, ale i byłej dziewczynie Madzi (Natalia Sierzputowska) i za to, że nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności, to stanie się głównym podejrzanym. Szczególnie, że Kępski senior już wcześniej oskarży go o nękanie!

Wiktor stanie się głównym podejrzanym w sprawie śmierci Henryka w 3179 odcinku "Barw szczęścia"!

I z tego względu w 3179 odcinku "Barw szczęścia" od razu ruszy śledztwo, a policjanci zaczną przesłuchiwać Wiktora! Tym bardziej, iż Kępski junior wcale nie będzie rozpaczał po ojcu, tylko będzie zdania, że w końcu dostał to, na co zasłużył. Podobnie zresztą jak Grażyna i Madzia, które po śmierci swojego oprawcy w końcu odetchną z ulgą. Czy zatem i je funkcjonariusze wezmą pod uwagę?

Tego dowiemy się już niebawem, ale pewne jest już jedno! A mianowicie, że to tragiczne wydarzenie w 3179 odcinku "Barw szczęścia" znów mocno wstrząśnie rodziną Kępskich, a zwłaszcza jego żoną Wandą, która oczywiście będzie mogła liczyć na wsparcie Tomasza, jak i jego samego syna, który z kolei będzie miał u swojego boku Oliwkę.