Barwy szczęścia, odcinek 3177: Porażający dramat Wandy! Po odejściu od Henryka straci nie tylko pieniądze

"Barwy szczęścia" odcinek 3177 - czwartek, 24.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3177 odcinku "Barw szczęścia" koszmar Wandy się nie skończy! A wręcz przeciwnie, gdyż tylko nabierze na sile. Nie dość, że Kępska już nie będzie mogła pogodzić się z tym, że całe jej życie było jednym wielkim oszustwem, gdy okaże się, że jej mąż jest tak naprawdę biologicznym ojcem jej wnuka Wiktora (Grzegorz Kestranek), co przepłaci omdleniem i brakiem chęci do dalszego życia, to potem będzie tylko gorzej.

A to dlatego, że jak tylko postanowi ona na dobre odejść od męża i złożyć pozew o rozwód, to zwyrodnialec postanowi się zemścić! I nie dość, że odetnie żonę od pieniędzy z ich wspólnego konta, to jeszcze w 3177 odcinku "Barw szczęścia" powymienia zamki w ich domu, aby nie mogła się już tam dostać!

Bankrutka Wanda nie zdoła znaleźć pracy przez Henryka w 3177 odcinku "Barw szczęścia"!

A to w 3177 odcinku "Barw szczęścia" będzie miało tragiczne konsekwencje. A to dlatego, że Kępska nie zdąży zabrać z domu wszystkich swoich rzeczy, a zwłaszcza swoich dokumentów, które będą jej potrzebne przy znalezieniu pracy. I oczywiście z powodu ich braku nie uda jej się znaleźć zatrudnienia, co jeszcze bardziej ją dobije i sprawi, że już w ogóle nie będzie chciała żyć.

Tym bardziej, gdy w tej sytuacji w 3177 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz postanowi zatrudnić ją w skateshopie swoim i swojego brata, ale Wiktor się temu sprzeciwi, gdyż wciąż będzie miał do niej ogromny żal, przez co w ogóle nie będzie chciał jej oglądać, a co dopiero z nią współpracować...

Jak skończy załamana Kępska w 3177 odcinku "Barw szczęścia"?

I wówczas w 3177 odcinku "Barw szczęścia" Wanda poniesie kolejną sromotną porażkę. Czy tym razem zdoła się z niej podnieść? A może da sobie już spokój, tym bardziej, że przecież już wcześniej nie będzie chciała żyć, a każdy kolejny dzień tylko ją w tym boleśnie utwierdzi.

Czy w 3177 odcinku "Barw szczęścia" zdesperowana Kępska targnie się na swoje życie? Czy Tomaszowi uda się przekonać Wiktora do zmiany zdania? Czy znów da radę uratować swoją matkę? Tego dowiemy się już niebawem!