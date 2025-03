Barwy szczęścia, odcinek 3160: Oliwka nie wróci do Tomasza! Każe mu wybierać między sobą a chorą matką - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3171: Wspólny wieczór Karola i Darka jeszcze bardziej ich do siebie zbliży! To początek nowego uczucia? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3160 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3160 odcinku „Barw szczęścia” Tomasz już nie będzie miał siły! Nie dość, że sam nie poradzi sobie z szokującym wynikiem testu DNA na ojcostwo Wiktora, który wykaże, że to nie on, a Henryk (Zbigniew Suszyński) jest jego biologicznym ojcem, to jeszcze będzie musiał wspierać matkę, która po wszystkim ostatecznie odejdzie od męża i nie będzie chciała żyć.

Oczywiście, Kępski od razu zacznie ją pocieszać i nawet nie pozwoli jej tak myśleć, ale ona będzie wiedzieć swoje. I wówczas jej załamany syn nie będzie wiedział, co robić. Dlatego w 3160 odcinku „Barw szczęścia” poleci po pomoc do Oliwki, która już po wcześniejszej tymczasowej przeprowadzce do nich Wandy, przeniosła się do Madzi!

Słowa wsparcia Oliwki nie wystarczą Tomaszowi w 3160 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3160 odcinku „Barw szczęścia” Kępski otwarcie wyzna swojej kochance, że kompletnie nie radzi sobie z tym, co wyszło na temat jego ojca. Tym bardziej, że nie będzie już chodzić tylko o krzywdzenia kobiet, których się dopuścił, ale także i ich konsekwencje. W tym te w przypadku Grażyny (Kinga Suchan), która ostatecznie to z nim zaszła w ciążę, a nie z Tomkiem.

W 3160 odcinku „Barw szczęścia” Zbrowska, jak podaje swiatseriali.interia.pl, za wszelką cenę spróbuje pocieszyć swojego kochanka i podtrzymać go na duchu, ale to na niewiele się zda...

- Czuję, że straciłem wszystko, co w moim życiu było ważne. Mój ojciec zabrał mi syna. Zostałem z niczym - wyżali się jej Tomasz.

- Wiktor nie jest twoim synem w sensie biologicznym, ale nic się nie zmieniło - uzna Oliwka.

- To zmienia kompletnie naszą relację - zauważy Kępski.

- W najgorszym wypadku zyskasz... - spróbuje kontynuować Zbrowska, ale Kępski wejdzie jej w słowo - Brata? Słyszysz jak to brzmi?

Zbrowska nie odpuści chorej matce Kępskiego w 3160 odcinku „Barw szczęścia”!

I to w 3160 odcinku „Barw szczęścia” już kompletnie dobije Tomasza, który nie dość, że sam będzie musiał stawić temu czoła, to jeszcze pomóc matce, która tak samo jak on, a nawet i gorzej będzie sobie z tym nie radzić. Dlatego poprosi Oliwkę, aby wróciła do domu i mu w tym pomogła. Ale niestety Zbrowska nie będzie chciała o tym słyszeć i jeszcze mu dołoży!

- Nie radzę sobie sam ze sobą, a muszę jeszcze zadbać o matkę, która jest w totalnej rozsypce. Nie mam pojęcia, jak to wszystko dźwignąć... Wróć do domu, proszę… Z tobą będzie mi łatwiej - poprosi ją Tomasz.

- Wiem, ale… Przepraszam cię bardzo, ale dopóki będzie tam twoja mama, zostanę tutaj! Proszę cię, zrozum mnie... Nie mogę inaczej! - Oliwka nie odpuści matce Kępskiego.

I w efekcie w 3160 odcinku „Barw szczęścia” Kępski wróci do domu sam, gdzie już na wstępie będzie czekał na niego kolejny szok, tym razem ze strony matki. A to dlatego, że jej serce nie wytrzyma całej tej sytuacji i na chwilę się zatrzyma...