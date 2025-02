Barwy szczęścia, odcinek 3133: Milionerka Józefina przejmie pałacyk Andrzeja! Zastoja-Modelski zostanie bezdomny!

Barwy szczęścia, odcinek 3129: Andrzej straci rodzinny majątek? Zastawi swoją nieruchomość i zatai to przed Józefiną - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3133 - czwartek, 20.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina podsłucha telefoniczną rozmowę Andrzeja. Bardzo dla niej ciekawą, bo o jego interesach. Niestety, dobiegną ją tylko jej strzępy, z których nic konkretnego nie będzie można wywnioskować, a narzeczony nabierze wody w usta. W 3129. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej słowa nie powie narzeczonej o tym, że rozmawiał o swojej zainwestowanej nieruchomości. Zamiast wyjaśnień porwie ją na spacer, na którym będą podziwiać zachód słońca. Ale nie w ciemię bita Dżo nie ustąpi i w końcu dopnie swego. Andrzej nie może mieć przed nią tajemnic!

W 3133. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina zainwestuje!

W 3133. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina postanowi powiększyć swoje włości. To, co wyniucha z rozmowy Andrzeja z tajemniczym „panem Konstantym” da jej do myślenia. Kto nie inwestuje, ten w końcu traci! Ma przecież teraz wnuka (Władysław Łaczkowski) i musi zadbać o przekazanie mu jak największego majątku. Rawiczowej już nie wystarczy stadnina. Pomyśli o nowej inwestycji.

W 3133. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina wykupi dom Andrzeja

W 3133. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina podejmie decyzję w sprawie swojej inwestycji. Traf sprawi, że nadarzy się okazja, która pobudzi jej najtkliwsze uczucia - miłosno-finansowe. Pojawi się możliwość kupna pięknego pałacyku. Nie byle jakiego, ale części rodzinnego majątku Andrzeja. Jego domu! Czy to właśnie ta nieruchomość, którą Zastoja-Modelski zainwestował i o niej wzburzony rozmawiał przez telefon? Czy interes nie wypali, a Józefina ją wykupi ratując ją – poniekąd – dla niego? Tak czy owak, Andrzej zostanie bez domu!