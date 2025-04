Barwy szczęścia, odcinek 3171: Ewelina uweźmie się na Romeo. Nie będzie już umiał jej odmówić – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3171 - wtorek, 15.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zachowanie Eweliny wobec Ewy (Gabriela Ziembicka) w serialu „Barwy szczęścia” zmieniło się, odkąd w szkole pojawił się Romeo. Markowskiej spodobał się tak bardzo, że postanowiła go uwieść. Zauważyła, że chłopak polubił Walawską, co tylko zintensyfikowało jej podchody. Pod nieobecność przyjaciółki przypadkiem spotkała Romea i od razu zrobiła sobie z nim triumfalne selfie, które jej wysłała. Popsuło to Ewie nastrój na szkolnej wycieczce.

Ewelina pocałuje Romea w 3171. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3171. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewelina zacznie być namolna wobec Romea. Zjawi się bez zapowiedzi w sklepie Grzelaków domagając się pójścia razem na kawę. Bianchi nie będzie miał wyboru – niechętnie wyjdzie na miasto. Znowu dostanie kieszonkowe od Borysa – sto złotych – który zauważy zmieszanie chłopaka i dojdzie do wniosku, że powodem jest brak pieniędzy. Romeo weźmie Ewelinę do kina i w restauracji nie będzie już skory do zamówienia sobie jedzenia – wybierze herbatę. Markowska będzie zachwycona spędzonym z nim popołudniem. Potem, kiedy już będą się mieli rozstać, Ewelinie zostanie wolny czas do lekcji rysunku i znowu będzie chciała gdzieś jeszcze wyciągnąć obiekt swojego zainteresowania:

- To co teraz będziesz robił?

- Pójdę do domu, posłucham muzy, poczytam… - odpowie Romeo, pragnąc już naprawdę zostać sam. Ale zanim się rozejdą, dziewczyna go pocałuje. Potem Bianchi odejdzie, nawet się za siebie nie oglądając.

Witek faworytem Romea w 3173. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3173. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Aldona (Elżbieta Romanowska) wybada, na jakim etapie jest relacja Ewy z Romeo. To, że się zbliżyli, nie bardzo jej odpowiada ze względu na Aleksa (Hubert Wiatrowski), choć od dawna nie są już razem. Grzelakowa zasugeruje Bianchiemu, że może pozna tu w Polsce kogoś, kogo „polubi trochę bardziej” i usłyszy, że taką osobą jest Witek (Witold Sosulski). Już niedługo Romeo powie mu, że nie szuka dziewczyny.