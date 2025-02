Barwy szczęścia, odcinek 3122: Kasia dostanie wzruszający list od Mariusza. Zrobi dla niej wszystko - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3122 - środa, 05.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Przebywająca w areszcie Kasia jest – co zrozumiałe – w bardzo kiepskim nastroju. Jej życie mogłoby stać się łatwiejsze, gdyby skorzystała z propozycji Elwiry (Małgorzata Górzna) pisania podań i zażaleń w imieniu osadzonych więźniarek. Górka jest skłonna to zrobić, ale za darmo… Chyba bowiem w areszcie posiedzi dłużej.

W 3122. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mariusz zadba, by Kasia poczuła się lepiej w areszcie

W 3122. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia dostanie gryps od Mariusza. Niestety, przechwyci go nie tyle złośliwa, co psotna z natury Elwira i przeczyta go na głos. W tej krótkiej wiadomości ukochany Górki pierwszy raz napisze do niej o przeznaczeniu, które zetknęło ich ze sobą:

„Kasiu! Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Spytałem wtedy, czy to jakiś błąd w nawigacji sprowadził cię na moje wygwizdowo. Ale to nie był niczyj błąd, to było przeznaczenie. Nie gniewaj się, nie mogłem inaczej. Kocham Cię ponad wszystko!”

Gryps Mariusza na chwilę odwróci uwagę Elwiry i Brygidy (Katarzyna Cynke) od zzieleniałej mielonki w więziennych kanapkach.

W 3122. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mariusz napisze Kasi o przeznaczeniu, które ich połączyło

W 3122. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mariusz dowie się, że wychodzi na wolność. Pomimo przyznania się do winy za potrącenie Szymańskiego (Jacek Grondowy). Niezbite dowody ostatecznie wyjaśnią sprawę. Rychłe uwolnienie rozwścieczy Karpiuka, bo oddali go od Kasi, która nie wyjdzie z aresztu. By podnieść ją choć trochę na duchu, napisze do niej piękny list:

„Kasiu! Wszystko się nagle zmieniło. Wypuszczają mnie. Nie mogę nic na to poradzić, chociaż bardzo bym chciał. Nie mam więc wyjścia i wrócę do domu, do naszego domu i będę tam czekał na Ciebie. Zrobię wszystko, żeby Cię stąd wyciągnąć. Poruszę niebo i ziemię. Jesteś silna i dzielna. Wytrzymasz ten czas. Wiem to na pewno. Już niedługo się spotkamy. Niedługo znów będziemy razem – Ty, ja i ten kudłaty wariat. Jesteśmy sobie przeznaczeni – pamiętaj o tym. Kocham Cię. Pa!”

Jego plan się powiedzie – list będzie balsamem na zbolałe serce uwięzionej Kasi.

