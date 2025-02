Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Te dowody pozwolą uniewinnić Mariusza. Tylko on opuści areszt - ZDJĘCIA

W 3122. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kodur (Oskar Stoczyński) wezwie Mariusza (Rafał Cieszyński), by rozpoznał mężczyzn, z którymi miał do czynienia w aferze ze śmieciami. Przy okazji poinformuje go, że wyjdzie na wolność. Zamiast radości Karpiuk okaże wściekłość. Będzie srodze zawiedziony, że sąd nie dał wiary jego przyznaniu się do winy. I zgnębiony, że Kasia (Katarzyna Glinka) zostanie w areszcie.