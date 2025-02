Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3122: Rozmowa między Józefiną a Cezarym wyjaśni wszystko. Nigdy dotąd nie była z nim tak szczera - ZDJĘCIA

W 3122. odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do szczerej rozmowy między Józefiną (Elżbieta Jarosik) a Cezarym (Marcel Opaliński). Zazwyczaj ich relacja pozostawia wiele do życzenia. Tym razem syn zaskoczy Rawiczową swoją troską o jej dobro. Dżo zrozumie, że bardzo ją kocha i sama także wyjaśni powody swojego postępowania. Czy jej związek z Andrzejem (Leon Charewicz) to szansa na restart więzi, która łączy matkę z jedynakiem?